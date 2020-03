Bakteria E. coli przyczynia się do raka jelit? Nowe badania

Bakteria uwalnia toksynę, która zdaniem ekspertów może uszkodzić komórki wyściełające jelita, z czasem potencjalnie powodując raka niektórych komórek. Każdego roku pojawiają się dziesiątki tysięcy nowych przypadków raka jelita grubego. Eksperci nie wiedzą jeszcze, ile z nich może być powiązanych ze szczepem E. coli, który wytwarza toksynę kolibaktynę.

Niebezpieczeństwo związane z bakterią

Naukowcy podejrzewają, że toksyna może przyczyniać się do mniejszej liczby przypadków raka jelita – 1 na 20 (5 na 100) – ale potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić ten związek. Obecnie nie ma rutynowych testów na tę bakterię i nie jest jeszcze jasne, czy osoby, które ją mają, będą narażone na podwyższone ryzyko. U niektórych osób może żyć w jelitach i nie powodować problemów.

Jednak nie jest to pierwsza infekcja związana z rakiem. HPV jest wirusem, który powoduje raka szyjki macicy, a zakażenie H. pylori jest związane z rakiem żołądka.

Czy to to samo, co zatrucie pokarmowe?

Nie. Ten konkretny szczep E. coli nie jest jednym z tych związanych z zatruciami pokarmowymi. Istnieje wiele różnych rodzajów E. coli. Wiele z nich jest częścią normalnej flory jelitowej – bakterii, które naturalnie żyją w jelitach.

Co potwierdziło badanie?

Zespół z Holandii, Wielkiej Brytanii i USA wykorzystał miniaturowe repliki ludzkiego jelita hodowanego w laboratorium, aby przetestować działanie toksyny na komórki. Następnie porównano widoczne uszkodzenia z ponad 5000 próbkami raka jelit pobranych od pacjentów i znaleźli identyczne wzory i uszkodzenia DNA w około 5% próbek.

Jakie są objawy raka jelit?

zmiana w pracy jelit – częściej, z luźniejszymi stolcami i czasem bólem brzucha

krew w kale bez innych objawów

ból brzucha, dyskomfort lub wzdęcia zawsze wywoływane przez jedzenie, czasami skutkujące zmniejszeniem ilości spożywanego jedzenia i utratą masy ciała.

Większość osób z tymi objawami nie ma raka jelita grubego, ale zaleca się wizytę u lekarza rodzinnego, jeśli masz jeden lub więcej objawów i utrzymują się one przez ponad cztery tygodnie.

Co mówią ustalenia?

Eksperci twierdzą, że możliwe jest opracowanie bardziej czułego testu do wykrywania wczesnych guzów jelit, wykorzystując nową ​​wiedzę o toksynie. Odkrycia mogą również stanowić sposób na zapobieganie niektórym nowotworom jelit poprzez pozbycie się bakterii z organizmu, zanim będzie w stanie wyrządzić jakąkolwiek szkodę, przy użyciu istniejących antybiotyków.

Jeden z badaczy, prof. Hans Clevers z holenderskiego Instytutu Hubrechta, powiedział:

– Powszechnie stosowane antybiotyki zabiją te bakterie. Po raz pierwszy widzimy tak charakterystyczny wzór uszkodzenia DNA w raku jelita, który został spowodowany przez bakterię żyjącą w naszych jelitach. Mogą istnieć inne bakterie jelitowe, które robią to samo. Kuracje probiotyczne, które zawierają podobny szczep E. coli, zwany Nissle 1917, mogą potencjalnie stanowić ryzyko, ale nie są to te same, które można znaleźć w napojach jogurtowych sprzedawanych w supermarketach.

– Chociaż może to zabrzmieć przerażająco, wciąż pozostaje wiele do wyjaśnienia na temat tego, jak bakterie jelitowe wpływają na nasze zdrowie, co możemy z tym zrobić i jaki wpływ ma to na ryzyko raka jelita grubego – mówi Nicola Smith, starszy kierownik ds. informacji zdrowotnych w Cancer Research UK. – W przyszłości wiedza o roli bakterii w naszych jelitach może zmienić sposób wykrywania raka jelita i zapobiegania mu. Wiemy jednak, że około połowie przypadków raka jelita można zapobiec poprzez niepalenie tytoniu, utrzymywanie prawidłowej wagi i przestrzeganie zbilansowanej diety, dlatego jest wiele zmian, które możesz wprowadzić już teraz, a które zmniejszą ryzyko.

