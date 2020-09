Czy objaw Courvoisiera może świadczyć o nowotworze?

Okresowe badania w obrębie brzucha pozwalają na wczesne wykrycie wielu schorzeń. Powinno się je wykonywać nie tylko, gdy odczuwamy dyskomfort w jamie brzusznej lub cierpimy z powodu nawracających problemów z układem pokarmowym, ale także wówczas, gdy z pozoru nic nam nie dolega. Dowodem na to jest objaw Courvoisiera, czyli niebolesne powiększenie woreczka żółciowego.

Co to jest objaw Courvoisiera?

Zgodnie z definicją z objawem Courvoisiera mamy do czynienia wówczas, gdy wyczuwalne jest niebolesne powiększenie woreczka żółciowego, któremu towarzyszą żółtaczka i stwardnienie narządu. Nie zawsze możliwe jest stwierdzenie powiększenia woreczka żółciowego oraz jego nienaturalnego stwardnienia podczas badania palpacyjnego. Badanie utrudnia nadmiar tkanki tłuszczowej, dlatego w przypadku osób otyłych ze zdiagnozowaną żółtaczką, konieczne jest wykonanie badania obrazowego za pomocą aparatury do USG lub tomografu komputerowego.

O czym świadczy objaw Courvoisiera?

Objaw Courvoisiera jest wskazaniem do przeprowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych, bo może świadczyć o poważnej chorobie. Kiedy się pojawia, najczęściej proces chorobowy jest już w zaawansowanym stadium, więc każdy tydzień zwłoki może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Współwystępowanie żółtaczki oraz powiększenia woreczka żółciowego bez dolegliwości bólowych to częsty objaw nowotworów trzustki i nowotworów dróg żółciowych. Te schorzenia nowotworowe rozwijają się bezobjawowo, dlatego przez dłuższy czas możemy nie mieć pojęcia o tym, że w naszym organizmie rośnie guz. W przeważającej większości przypadków objaw Courvoisiera wskazuje na nowotwór, jednak może także wystąpić w przypadku innych schorzeń. Jednym z nich jest kamica żółciowa, jednak w tym przypadku nie mamy do czynienia z typową triadą objawów. Choć woreczek żółciowy bywa znacznie powiększony i twardy, to nie towarzyszy mu żółtaczka. W tym przypadku charakterystycznym objawem, który różnicuje objawy stanu zapalnego lub niedrożności spowodowanej kamicą od objawów nowotworów jest ból towarzyszący powiększeniu woreczka. Jest on zwykle bardzo silny i uporczywie nawraca wraz z kolejnymi atakami choroby.

Kiedy zgłosić się na badania?

Objaw Courvoisiera rzadko jesteśmy w stanie zdiagnozować samodzielnie. Choroby, którym on towarzyszy mają często utajony przebieg, co dodatkowo utrudnia diagnostykę i zmniejsza szansę na pełne wyleczenie. Zaniepokoić powinny nas przede wszystkim poniższe dolegliwości:

nienaturalne zażółcenie skóry, białkówki oczu i błon śluzowych,

uczucie dyskomfortu w prawym podżebrzu,

nawracający ból pleców z prawej strony,

ból jamy brzusznej,

ucisk w jamie brzusznej, który pojawia się np. podczas zmiany pozycji,

wrażenie obecności ciała obcego w jamie brzusznej,

brak apetytu,

utrata masy ciała,

nocne poty,



ogólne osłabienie i złe samopoczucie,



nawracające biegunki, zaparcia, wzdęcia i wymioty.

Badania w obrębie jamy brzusznej zaleca się wykonać raz w roku podczas rutynowych badań profilaktycznych. Profilaktyka antynowotworowa uwzględnia także systematyczne badania krwi i moczu, które pozwalają wykryć nieprawidłowości związane z podwyższonym poziomem markerów stanu zapalnego. Wzrost wartości OB znacznie powyżej dopuszczonych norm jest jedną z pierwszych oznak rozwijającego się nowotworu.

Kto powinien szczególnie pamiętać o badaniach jamy brzusznej?

Istnieje kilka czynników zwiększających ryzyko rozwoju nowotworu trzustki oraz dróg żółciowych. Częste badania powinny wykonywać przede wszystkim osoby genetycznie obciążone ryzykiem rozwoju nowotworu, a także:

• nałogowi palacze,

• osoby nadużywające alkoholu,

• osoby stosujące bogatą w tłuszcze nasycone dietę,

• osoby, u których zdiagnozowano choroby trzustki i dróg żółciowych.

Czytaj także:

Naukowcy odkryli przyczyny nieswoistego zapalenia jelit