Masz takie objawy? To może być torbiel na jajniku

Torbiele na jajniku (cysty na jajniku) pojawiają się u kobiet w różnym wieku. Wyróżnia się kilka czynników, które sprzyjają ich rozwojowi. Jednym z nich jest coraz powszechniejsza endometrioza, czyli tzw. wędrująca śluzówka macicy. Pojawieniu się torbieli w obrębie jajników sprzyja także zespół policystycznych jajników. Jakie objawy powinny skłonić do wizyty u lekarza?

Jak powstają torbiele na jajnikach?

Torbiele na jajnikach pojawiają się przede wszystkim u kobiet, u których występują spowodowane różnymi czynnikami zaburzenia cyklu menstruacyjnego. Wyróżniamy trzy podstawowe typy torbieli jajników, czyli:

wypełnione płynem torbiele proste,

wypełnione krwią torbiele złożone,

torbiele skórzaste.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z łagodnymi i często znikającymi samoczynnie zmianami. Mogą one stanowić pozostałość pęcherzyka Graffa. Drugi rodzaj torbieli występuje u kobiet, które chorują na endometriozę i może zwiększać ryzyko zachorowania na raka jajnika. Torbiele złożone cechuje bardzo skomplikowana budowa. W ich wnętrzu często powstają dodatkowe zmiany, których nie wolno bagatelizować. Częste badania pozwalają wykryć nowotworowe podłoże zmian i są kluczowe dla efektywności leczenia.

Objawy torbieli jajnika

Początkowo rozwijające się torbiele nie powodują żadnych zmian w samopoczuciu oraz uciążliwych objawów, dzięki czemu niezauważone rosną, ale do czasu. Wcześniej lub później zaczynamy zauważać, że coś niepokojącego dzieje się z naszym ciałem. Często pierwszym objawem, który świadczy o torbieli na jajniku, jest pojawienie się krwawień i plamień pomiędzy miesiączkami oraz innych problemów ze zdrowiem intymnym. O torbieli na jajniku mogą świadczyć:

ból podczas stosunku,

plamienie i krwawienie po stosunku,

problemy z zajściem w ciążę,

dyskomfort odczuwany w obrębie miednicy (ból, kłucie, napięcie).

O torbielach na jajnikach mogą także świadczyć inne objawy, które nie są związane bezpośrednio z układem rozrodczym. Torbiele powodują m.in.:

przewlekłe problemy z oddawaniem moczu, które nie są związane z infekcją,

ból kręgosłupa, który może promieniować do podbrzusza,

przewlekłe zmęczenie,

problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała,

nagłe zwiększenie się obwodu brzucha, które nie jest związane ze wzdęciami,

napięcie i ból brzucha, który przypomina bóle menstruacyjne,

problemy ze strony układu pokarmowego np. wzdęcia i wymioty.

Powyższe objawy są wskazaniem do wizyty u lekarza, jednak często je bagatelizujemy. Związane jest to z brakiem świadomości zagrożenia, jakie mogą powodować torbiele na jajnikach. Jeżeli pojawiają się krwawienia z pochwy oraz plamienia pomiędzy miesiączkami, może to wskazywać na występowanie torbieli złożonych, którym towarzyszy endometrioza. Jedno i drugie schorzenie wymaga rozpoczęcia leczenia i odpowiedniej obserwacji lekarskiej.

Czym grozi bagatelizowanie torbieli na jajniku?

Wiele kobiet dowiaduje się o tym, że ma torbiele na jajnikach przy okazji rutynowych badań ginekologicznych, na które warto znaleźć czas raz do roku. Zaniedbania zdrowia intymnego oraz bagatelizowanie objawów, które świadczą o schorzeniach kobiecych, mogą doprowadzić do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. W przypadku torbieli zachodzi ryzyko ich nadmiernego wzrostu oraz pęknięcia, które powoduje krwotok wewnętrzny, a także odcięcia dopływu krwi do części jajnika, co skutkuje zmianami martwiczymi.

Podsumowując, o torbielach jajnika świadczą różne, często mylnie interpretowane objawy. Zmiany pojawiają się u kobiet w różnym wieku i mogą mieć odmienne podłoże, dlatego warto pamiętać o systematycznych wizytach u ginekologa i dbać o swoje zdrowie intymne. W szczególności konsultacji lekarskiej wymagają plamienia i krwawienia pomiędzy miesiączkami, przewlekły ból brzucha, uczucie dyskomfortu w obrębie macicy, kłujący ból w okolicy jajnika, a także nagłe zwiększenie obwodu brzucha, które może świadczyć o pojawieniu się niebezpiecznego guza na jajniku.

