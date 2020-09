Stwardnienie rozsiane – co wiemy o postaci wtórnie postępującej? Prof. Selmaj: Chorują na nią prawie wszyscy pacjenci z SM

We wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (SPMS) nie występują rzuty choroby, a zatem nie występują zaostrzenia objawów neurologicznych, które są charakterystyczne dla postaci rzutowej. Choroba postępuje w sposób ciągły. Jak powiedział prof. Krzysztof Selmaj, w praktyce przedstawia się to w następujący sposób:

– Podając przykład, pacjent ma niedowład kończyny dolnej. Jeżeli ma to miejsce w początkach choroby, czyli w okresie rzutowym, pojawia się nasilenie osłabienia. Chory doświadcza trudności w chodzeniu, ale po pewnym czasie objawy te przechodzą samoistnie lub pod wpływem właściwego leczenia. W okresie rzutowym stwardnienia rozsianego objawy neurologiczne naprzemiennie zaostrzają się i cofają. Z kolei w postaci wtórnie postępującej nie ma rzutów, gdyż choroba ma stały postępujący rytm. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok pacjent sam zauważa, że jest coraz gorzej.

Postać wtórnie postępująca to problem prawie wszystkich pacjentów z SM

Na postać wtórnie postępującą chorują praktycznie wszyscy pacjenci, którzy zmagają się ze stwardnieniem rozsianym. Dzieje się tak dlatego, że SPMS nieuchronnie rozwija się po okresie rzutowym. – 90 procent pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w początkach choroby ma postać rzutową, a w konsekwencji w dalszej perspektywie postać wtórnie postępującą 10 procent pacjentów ma postać pierwotnie postępującą od początku. Nie występują w niej rzuty, jest stały postęp choroby już od samego początku – podał profesor.

Po okresie rzutów choroba u każdego z pacjentów przekształca się w postać wtórnie przewlekłą. – Jeszcze do niedawna działo się to po pięciu, siedmiu latach. Teraz, kiedy mamy właściwe metody leczenia postaci rzutowej, czas ten wydłuża się nawet do dziesięciu, piętnastu lat lub dłużej – przyznał prof. Selmaj. – Jest to cały czas ta sama choroba, ale ma dwie odsłony, na początku okres rzutowy, a później postać wtórnie postępującą.

O wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego jak dotąd mówiło się niewiele. – To wynikało z braku możliwości leczenia – przyznał prof. Selmaj. – Więcej mówi się o rzeczach, w których jest powodzenie, jakiś sukces. Leczenie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego to jest ewidentny sukces medycyny, jeden z największych w ostatnich dekadach, dlatego o tym się dużo mówiło. W postaci wtórnie postępującej nie mieliśmy pacjentowi zbyt wiele do zaoferowania. Teraz zrobiło się jednak głośno z powodu rejestracji nowego leku dla tej postaci choroby.

Czy SPMS szczególnie zagraża komfortowi i zdrowiu pacjentów?

Objawy neurologiczne postaci wtórnie postępującej SM są podobne do tych w postaci rzutowej, jednak utrzymują się i postępują, a w postaci rzutowej – ustępują.

– Stwardnienie rozsiane nazywa się „rozsianym” dlatego, że uszkodzenia w mózgu występują w jego różnych lokalizacjach – powiedział profesor. – Jednym z dominujących, a jednocześnie najbardziej dokuczliwym i najbardziej widocznym objawów są zaburzenia chodu. Może wystąpić również wiele innych objawów takich jak niedowłady kończyn dolnych i górnych, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia lub zaburzenia czucia. Wszystkie te objawy występują również w postaci rzutowej, ale przemijająco.

Na stwardnienie rozsiane kobiety chorują częściej od mężczyzn i dzieje się to w stosunku 2:1. – 60-70 proc. pacjentów stanowią kobiety. Choroba każdego z tych pacjentów przekształca się po latach w postać wtórnie postępującą – zaznaczył prof. Selmaj.

Szanse i rokowania

Jeszcze do niedawna nie istniał lek, który miałby wskazanie do leczenia postaci wtórnie przewlekłej SM.

– Ten cały wielki postęp leczenia, który dokonał się w ostatnich trzech dekadach, dotyczył postaci rzutowej. Tutaj mamy już kilkanaście leków, które bardzo skutecznie zmniejszają aktywność rzutową i progresję choroby w jej wczesnym okresie – wskazał specjalista. Nie istniał jednak lek przeznaczony do stosowania przy późniejszej postaci wtórnie przewlekłej.

Niedawno zakończyły się wieloletnie badania nad jednym z leków, który wykazał skuteczność w leczeniu postaci wtórnie przewlekłej. Europejska Agencja Medyczna (EMA) poinformowała, że lek z substancją czynną o nazwie siponimod skutecznie opóźnił progresję choroby w 3-letnim badaniu przeprowadzonym na grupie 1651 pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego. Progresję choroby zdefiniowano jako nasilenie niesprawności, niezależne od rzutów i utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Punktem odniesienia w badaniu była standardowa skala EDSS (ang. Expanded Disability Status Scale), . Podczas badania u 35 procent pacjentów przyjmujących placebo odnotowano progresję choroby, z kolei wśród pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego przyjmujących lek z substancją czynną siponimodem progresja nastąpiła tylko u 25 procent badanych.

Siponimod został zarejestrowany przez Europejską Agencję Medyczną (European Medicines Agency) ze wskazaniem do leczenia aktywnej postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego. 13 stycznia 2020 r. EMA podała, że lek ten otrzymał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej Unii Europejskiej. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy będzie refundowany w Polsce.

Czytaj także:

Jak uczynić czas sojusznikiem chorych na stwardnienie rozsiane?Czytaj także:

Stwardnienie rozsiane – jak dużo wiesz o tej chorobie?