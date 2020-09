Neuroblastoma – nowotwór, który atakuje maluchy. Jakie daje objawy

Neuroblastoma to jeden z nowotworów wieku dziecięcego. Najczęściej diagnozowany jest u maluchów, które ukończyły 2. rok życia m.in. ze względu na to, że dziecko w tym wieku zaczyna zgłaszać złe samopoczucie i pojawiające się u niego dolegliwości bólowe. Neuroblastoma jest dziecięcym nowotworem rzadkim, jednak warto poznać objawy, które powinny skłonić do niezwłocznej wizyty u lekarza.

Nowotwory atakują nie tylko osoby dorosłe. Choroby nowotworowe dotykają także coraz częściej niemowląt i małych dzieci, co powoduje, że powinniśmy być wyczuleni na pojawienie się niepokojących objawów. Nowotwory u dzieci to najczęściej nowotwory pierwotne, które rozwijają się jeszcze na etapie życia płodowego. Niektóre z nich powiązane są z wadami rozwojowymi oraz mogą być przekazywane wraz z genami. Co to jest neuroblastoma? Neuroblastoma to jeden z nowotworów wieku dziecięcego. Nie występuje on często – rocznie diagnozuje się około 60-70 przypadków choroby w Polsce. Neuroblastoma jest nowotworem, który powstaje wskutek mutacji komórek współczulnego układu nerwowego. Guzy nowotworowe najczęściej tworzą się w jamie brzusznej oraz nadnerczach, powodując m.in. nawracające bóle brzucha. W przypadku neuroblastomy mamy do czynienia z guzami litymi, które mogą także powstawać m.in. w klatce piersiowej, kościach oraz w kręgosłupie. Od lokalizacji guza oraz jego wczesnego wykrycia w znacznej mierze uzależnione są szanse na pełne wyleczenie. Neuroblastoma u dzieci – przyczyny W większości przypadków neuroblastoma u dziecka jest wynikiem nieprawidłowych podziałów komórkowych i mutacji genetycznych o nieznanym podłożu. Niestety, badania dowodzą także związku tego nowotworu z przebiegiem ciąży oraz powszechnie uważanym za szkodliwe postępowaniem kobiet ciężarnych. Ryzyko rozwoju neuroblastomy zwiększają zarówno stosowanie w okresie ciąży niektórych leków np. leków moczopędnych, jak i nadużywanie alkoholu oraz palenie papierosów. Co więcej, udowodniono powiązanie pomiędzy rozwojem neuroblastomy i niedoborami kwasu foliowego nie tylko na etapie ciąży, ale także przed momentem zajścia w ciążę. Neuroblastoma u dzieci – objawy Jak i w przypadku innych nowotworów neuroblastoma może powodować różne objawy. Zależne są one m.in. od lokalizacji guza, jego wielkości oraz stopnia zaawansowania choroby. Wczesna diagnostyka pozytywnie wpływa na rokowania, dlatego należy konsultować z lekarzem każdy objaw, który niepokoi rodziców, choć czasami może wydawać się on mało istotny. Jednym z charakterystycznych objawów neuroblastomy w obrębie jamy brzusznej są nawracające bóle brzucha oraz wymioty, nudności, przewlekłe biegunki i zaparcia. Dolegliwości te zdarzają się u dzieci dość często i mogą mieć związek np. z alergią pokarmową, jednak zawsze konieczne jest znalezienie ich prawdziwej przyczyny. Nawracające dolegliwości ze strony układu pokarmowego nawet u dzieci z alergią wymagają wykonania specjalistycznych badań np. USG jamy brzusznej. Do innych objawów neuroblastomy w jamie brzusznej zaliczamy: zwiększenie obwodu brzucha,

pojawienie się widocznej wypukłości lub asymetrii w obrębie brzucha (objawy te są szczególnie widoczne podczas kąpieli niemowląt oraz gdy dziecko leży na plecach),

nawracające gorączki i stany podgorączkowe,

osłabienie,

powolne przybieranie na wadze,

brak apetytu,

zatrzymanie wzrostu,

czerwone obwódki wokół oczu,

nadciśnienie tętnicze. Jeżeli guz zlokalizowany jest w kręgosłupie, to dziecku dokuczają przewlekłe bóle pleców; guz w kościach powoduje trudności z chodzeniem, nienaturalne podkurczanie kończyn dolnych, szybkie męczenie się podczas niewielkiej aktywności oraz ogólne osłabienie malucha. Guz w klatce piersiowej może objawiać się dusznościami oraz objawami typowymi dla schorzeń oskrzeli i płuc. Powyższe objawy mogą być także związane z innymi schorzeniami lub naturalnymi etapami rozwoju malucha. Bóle kości nóg są np. typowe w okresie intensywnego wzrostu, jednak nie należy bagatelizować nawet z pozoru nieistotnych lub dających się łatwo wytłumaczyć objawów. Jeżeli rodziców niepokoi zachowanie lub stan zdrowia malucha, nie powinni zwlekać z szukaniem specjalistycznej pomocy, bo w przypadku nowotworów liczy się przede wszystkim czas, który jest kluczowy dla powodzenia leczenia każdego z rodzajów raka. Czytaj także:

