Eksperci: Potrafimy wyleczyć ponad 70 proc. dzieci z chorobą nowotworową

Ponad połowa Polaków przyznaje, że chodzi do wróżek. Naukowiec...

– Ponad połowa Polaków przyznaje się do korzystania z usług wróżek, przynajmniej jednokrotnego. Wróżowie i wróżki to skuteczni praktycy wpływu społecznego. Są dobrzy w tworzeniu sformułowań, które pasują do stu procent populacji – mówi...