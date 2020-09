Masz ciągle zimne stopy? Sprawdź, co to oznacza

Zimne stopy zimą to w pełni naturalna reakcja organizmu na wychłodzenie. Problem pojawia się, gdy przebywamy na zewnątrz, w niskiej temperaturze, a nasze obuwie nie chroni wystarczająco stóp przed zimnem. Uczuciu zimnych stóp może także sprzyjać zbyt lekka odzież, bo organizm dążąc do ogrzania kluczowych narządów, „zapomina” o dłoniach i stopach.

Uczucie zimna w stopach

Zimne nogi to dość nieprzyjemny problem, który nie musi być związany z ogólnym stanem zdrowia. Często dotyczy osób bardzo szczupłych, które ze względu na niewielką ilość tkanki tłuszczowej szybciej się wychładzają. Zjawiskiem naturalnym jest to, że stopy robią się zimne, kiedy chodzimy na bosaka po chłodnych posadzkach np. płytkach, długi czas przebywamy w pozycji siedzącej, która utrudnia dopływ krwi do kończyn dolnych oraz np. nadmiernie pocą się nam stopy – wówczas uczucie zimna jest związane z wilgocią oraz naturalnymi mechanizmami termoregulacji organizmu.

Ważne: jeżeli stopy są zimne i spuchnięte, a kolor skóry blednie, robi się niebieskawo-szary lub marmurkowy, niezbędna jest szybka konsultacja lekarska. Takie objawy mogą świadczyć nie tylko o poważnych zmianach miażdżycowych, ale także np. o zakrzepicy.

Uczucie zimna w stopach może być także spowodowane problemami w funkcjonowaniu organizmu. Jedną z przyczyn jest niewydolność żylna kończyn dolnych, która prowadzi do powstawania żylaków. W tym przypadku przyczyn schorzenia należy upatrywać m.in. w stylu życia i sposobie odżywiania. Zaburzenia krążenia obwodowego powodują m.in.:

nadwaga,

otyłość,

siedzący tryb życia,

dieta bogata w tłuszcze nasycone,

niektóre schorzenia przewlekłe.

Warto pamiętać, że skłonność do zaburzeń krążenia, które początkowo mogą objawiać się jedynie zimnymi stopami, dziedziczymy wraz z genami. Z tego względu bardzo ważna jest profilaktyka, która obejmuje m.in. stosowanie zdrowej diety, aktywność fizyczną, rezygnację z palenia papierosów, a także noszenie specjalnych skarpet, podkolanówek i rajstop podczas wykonywania pracy siedzącej, które zapobiegają rozwojowi żylaków.

Problem zimnych stóp i dłoni może być także powodowany przez zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy oraz anemię lub niedokrwistość, z niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12 lub niedoboru kwasu foliowego.

Zimne stopy a nerwica

Zimne stopy i dłonie bardzo często są powiązane z naszym układem nerwowym. U osób znerwicowanych i cierpiących na zaburzenia na tle emocjonalnym uczucie zimna powodują problemy z krążeniem obwodowym oraz czynniki o podłożu psychicznym. Zimne nogi w tym przypadku to objaw psychosomatyczny, który jest wynikiem nadmiernego obciążenia układu nerwowego. W przypadku zaburzeń na tle nerwicowym uczuciu zimna może towarzyszyć też nadmierna potliwość, która obejmuje nie tylko stopy, ale także dłonie. Problem pojawia się przede wszystkim w sytuacjach stresowych.

Do jakiego lekarza z zimnymi stopami?

Jeżeli mamy problemy z zimnymi stopami, powinniśmy zgłosić się do lekarza POZ, który po przeprowadzeniu wywiadu, podejmie decyzję odnośnie do diagnostyki. Najczęściej obowiązkowym badaniem jest badanie krwi, które pozwala stwierdzić, czy przyczyną dolegliwości nie jest niedobór czerwonych krwinek. Konieczne może być także wykonanie badania moczu. Podczas badań wykonywany jest także pomiar ciśnienia tętniczego, które może mieć wpływ na uczucie zimna. Niskie ciśnienie krwi często powoduje uciążliwe dolegliwości w postaci uczucia chłodu, osłabienia i zwrotów głowy. W przypadku stwierdzonych żylaków należy wykonać badanie przepływu krwi, które możliwe jest dzięki odpowiedniej aparaturze USG. W celu redukcji ewentualnych problemów z krążeniem konieczna jest zmiana diety oraz trybu życia. Osobom, którym dokuczają żylaki i zaburzenia krążenia obwodowego, zaleca się codzienną, umiarkowaną aktywność fizyczną oraz redukcję nadmiaru kilogramów.

