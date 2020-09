6 niesamowitych korzyści płynących z chodzenia bosymi stopami

Ludzie ogólnie uważają, że noszenie butów jest dla nich korzystniejsze, ale to nie prawda. Chodzenie boso ma wiele zaskakujących korzyści. Uziemienie może prowadzić do zwiększenia odporności, zapobiegania chorobom i wielu innych korzystnych sytuacji.

Korzyści płynące z chodzenia z gołymi stopami

1. Poprawia nawyki snu

Badania opublikowane przez National Institutes of Health pokazują, że pozwolenie gołym stopom na dotykanie ziemi może poprawić sen. Zmienia to aktywność elektryczną w mózgu, umożliwiając uczucie dobrego samopoczucia i relaksu. Praktykę uziemiania należy wykonywać co najmniej przez kilka minut każdego dnia. Ponadto uziemienie pomaga zresetować zegar biologiczny, co przyczynia się do rozwoju zdrowych wzorców snu. Jeśli masz problemy ze snem, najlepszym rozwiązaniem może być spacer bez butów.

2. Pomaga zmniejszyć ból

W ten sam sposób, w jaki dotykanie stóp do ziemi poprawia sen, zmniejsza również ból ciała. Elektryczna aktywność mózgu dostarczana przez glebę sprawi, że nie będziesz odczuwać tak silnego bólu. Może to pomóc przy bólach mięśni i głowy, a także może zmniejszyć nasilenie i długość migren. Niektóre buty mogą powodować nieprawidłowe chodzenie lub utrudniać postawę i równowagę, zrzucając chód. Chodząc bosymi stopami, można tego uniknąć, ponieważ będziesz chodzić tak, jak przewidziała to natura. Pozwolenie sobie na naturalny spacer pomoże również zmniejszyć lub zapobiec bólom stóp, nóg, bioder i szyi.

3. Zmniejsza poziom stresu

Podobnie zależy to od elektrycznej aktywności mózgu, która wynika z uziemienia. Uziemienie pomaga regulować emocje i przywracać równowagę układowi nerwowemu, co wpływa na stres. Może to pomóc w szybkim zmniejszeniu zarówno objawów stresu, lęku, jak i depresji. Im więcej czasu spędzasz na świeżym powietrzu bez butów, tym bardziej skorzystasz w ten sposób z ładunku ziemi.

4. Przyczynia się do pozytywnego rozwoju mózgu

Im więcej wychodzisz na zewnątrz bez butów, tym lepiej rozwijają się twoje zmysły. Stajesz się bardziej czujny, zauważając dźwięki i rzeczy wokół siebie. Pomaga to pozostać obecnym w danym momencie, zamiast pozwalać umysłowi błądzić. Zauważasz drobne szczegóły, wyostrzając wzrok i umożliwiając szybsze skupienie. Dodatkowo stymulujesz zmysły dotyku i słuchu, ponieważ jesteś wtedy w pełni zestrojony z otoczeniem. Świeże powietrze i zapachy natury wzmocnią również zmysł węchu.

5. Twoje stopy będą silniejsze

Mimo że niektórzy uważają, że chodzenie boso może być bolesne lub niebezpieczne, to nie do końca prawda – chodzenie bez butów wzmocni twoje stopy. Noszenie butów osłabia również stopy i kostki, ponieważ uzależniasz je od sztucznego wsparcia. Kiedy nie masz butów, mięśnie nóg, kostek, palców u nóg i stóp są stymulowane, dzięki czemu są silniejsze.

6. Zmniejsza ryzyko i rozwój osteoporozy

Badania pokazują, że uziemienie może zmienić liczbę minerałów i elektrolitów we krwi. Ponadto badania moczu i krwi wykazały mniejsze wydalanie wapnia i fosforu. Wyniki te pojawiły się już po jednej nocy. Ponieważ osteoporoza rozwija się i pogarsza wraz z utratą tych minerałów, ma to bezpośredni wpływ na jej ryzyko.

Przy tych wszystkich zaletach możesz ulec pokusie, aby zdjąć buty i zacząć już teraz. Jeśli jednak twoje stopy nie są do tego przyzwyczajone, zacznij łagodnie. Powinieneś najpierw chodzić bez butów przez krótkie okresy. Uważaj również na teren, po którym się poruszasz. Niektóre obszary nie zapewniają korzyści związanych z uziemieniem, np. asfalt, guma, plastik.

