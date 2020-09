Ucisk lub rozpieranie w głowie – czy to niebezpieczne objawy?

Stres, chore zatoki, nadciśnienie oraz nerwica to kilka częstych przyczyn uczucia ucisku i rozpierania w głowie. Przyczyną odczuwanych dolegliwości mogą być też poważniejsze schorzenia m.in. guz mózgu, dlatego nie należy ich bagatelizować. Sprawdź, kiedy jak najszybciej udać się do lekarza.

Dlaczego boli głowa?

Ból głowy nie jest chorobą, ale jej objawem. Dolegliwości bólowe w obrębie głowy dzielimy na dwie grupy, czyli dolegliwości o określonym podłożu, które są wynikiem toczącego się procesu chorobowego lub innych nieprawidłowości w organizmie oraz bóle głowy, których przyczyn nie sposób ustalić. W drugim przypadku dolegliwości mają często podłoże psychogenne lub są spowodowane naszym trybem życia.

Ból głowy może mieć różne podłoże i bywa odczuwany w odmienny sposób. Czasami czujemy jedynie tępy ból, innym razem mamy wrażenie, że głowa pulsuje, pojawia się w niej ucisk lub rozpieranie. Czasami doświadczamy uczucia ciężkości głowy lub pojawia się przeszywający ból w jednym miejscu. Bólom głowy mogą towarzyszyć też inne objawy np. zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia wzroku, szumy uszne oraz wiele innych objawów, które wymagają diagnostyki. Jeżeli nie pomagają leki przeciwbólowe, które dostępne są bez recepty, to możemy mieć do czynienia z poważnymi schorzeniami. Z tego względu powinniśmy zawsze udać się do lekarza i wykonać badania diagnostyczne. O tym, jakiego specjalistę będziemy musieli odwiedzić, zdecyduje rodzaj bólu oraz jego lokalizacja. W przypadku uczucia rozpierania i ucisku w głowie wskazana jest m.in. konsultacja neurologiczna i laryngologiczna. Warto też odwiedzić stomatologa, bo obszar jamy nosowo-gardłowej oraz jamy ustnej jest bezpośrednio połączony naczyniami krwionośnymi z mózgiem, więc bakterie mogą dostać się do wnętrza czaszki i stać się przyczyną rozwoju ropnia mózgu.

Nawracające dolegliwości w obrębie głowy nie muszą świadczyć o tym, że coś niepokojącego dzieje się z naszym mózgiem. Mogą być związane np. ze schorzeniami zatok, zębów, uszu, kręgosłupa, a nawet schorzeniami układu krążenia.

Ucisk w głowie a zapalenie zatok

W przypadku zapalenia zatok uczucie ucisku obejmuję przede wszystkim okolicę czoła oraz twarzy. Dolegliwości nasilają się podczas schylania głowy i mogą im towarzyszyć:

katar,

uczucie zatkanego nosa,

opuchlizna w okolicy nosa,

spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła,

zawroty głowy,

nieprzyjemny posmak w ustach,

nieprzyjemny zapach z ust.

Rozpieranie w głowie a nadciśnienie tętnicze

Rozpieranie lub ucisk w głowie mogą świadczyć o nadciśnieniu tętniczym, dlatego warto w przypadku pojawienia się dolegliwości zmierzyć ciśnienie krwi. Dodatkowe objawy, które mogą świadczyć o nadciśnieniu to:

tępy ból z tyłu głowy,

szumy uszne,

uczucie niepokoju,

duszności,

przyśpieszenie akcji serca,

osłabienie, które może prowadzić do omdlenia,

zawroty głowy,

zaburzenia koncentracji,

krwawienie z nosa,

zaczerwienienie twarzy.

Ucisk w głowie a nerwica

Ból głowy od stresu to coraz powszechniej występująca dolegliwość. I w tym przypadku możemy mieć do czynienia z uczuciem rozpierania i ucisku np. w okolicy czoła lub z tyłu głowy, co jest związane z napięciem nerwowym. Jednym ze skutków przewlekłego stresu mogą być obejmujące jedynie połowę głowy bóle migrenowe. W przebiegu nerwicy ból, ucisk i inne dolegliwości np. mrowienie skóry głowy są bardzo często zgłaszanymi przez pacjentów objawami somatycznymi zaburzeń na tle lękowym.

Ucisk, rozpieranie, ból głowy a schorzenia układu nerwowego

Dolegliwości związane z bólem i uciskiem w głowie to jeden z objawów nowotworów i innych schorzeń układu nerwowego. Rosnący guz powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co może objawiać się wspomnianymi dolegliwościami. W tym przypadku typowe objawy towarzyszące chorobie to m.in.:

mdłości i wymioty na czczo,

bardzo silne zawroty głowy,

zaburzenia w funkcjonowaniu zmysłów (zależności od tego, w którym płacie mózgu pojawia się zmiana nowotworowa),

chwiejny chód,

nagła zmiana zachowania,

zaburzenia osobowości,

niedowłady kończyn.

Uczucie ucisku i rozbierania w głowie mogą także wskazywać na zmiany w tętnicach o podłoży miażdżycowym, schorzenia kręgosłupa, boreliozę i wiele innych jednostek chorobowych.