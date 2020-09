Kurkuma może pomóc złagodzić ból kolana?

Pomimo dużego obciążenia chorobami, obecnie nie są dostępne żadne zatwierdzone leki modyfikujące przebieg choroby do leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Typowe terapie, takie jak paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne, mają jedynie łagodne do umiarkowanych skutki i są związane z działaniami niepożądanymi. W związku z tym istnieje pilna potrzeba opracowania bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków do leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów.

Eksperyment z kurkuminą

Naukowcy z University of Tasmania w Australii losowo przydzielili 70 uczestników z objawową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego i ultrasonograficznym dowodem wysięku (obrzęk wewnątrz stawu kolanowego) do otrzymania dwóch kapsułek dziennie CL (n = 36) lub dopasowanego placebo (n = 34) przez 12 tygodni w celu określenia skuteczności CL w zmniejszaniu objawów kolan i obrzęku stawów. Zmiany bólu i objętości wysięku w stawie kolanowym i zapalenia błony maziowej oceniano odpowiednio za pomocą standardowego kwestionariusza i MRI przez 12 tygodni. Naukowcy poszukiwali również zmian w składzie chrząstki, stosowaniu leków przeciwbólowych, jakości życia, miarach sprawności fizycznej i zdarzeniach niepożądanych.

Kurkuma w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Po 12 tygodniach odkryli, że pacjenci przyjmujący suplementy kurkumy zgłaszali mniejszy ból niż pacjenci z grupy placebo bez żadnych działań niepożądanych. Poza tym uczestnicy grupy z kurkumą spożywali mniej leków przeciwbólowych w porównaniu z uczestnikami z grupy placebo. Nie było różnic w strukturalnych aspektach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego między grupami. Ze względu na skromne działanie ekstraktów z kurkumy na ból kolana, niewielka liczebność próby badawczej, krótki czas trwania obserwacji i pojedynczy ośrodek badawczy, naukowcy sugerują, że do oceny klinicznego znaczenia ich wyników potrzebne są wieloośrodkowe badania z większymi rozmiarami próbek i długim czasem trwania obserwacji.

