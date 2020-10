Tych objawów COVID-19 możesz się nie spodziewać

Kiedy COVID-19 zaczął się rozprzestrzeniać, Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) określiły listę nowych objawów zakażenia koronawirusem, które należy monitorować. Były to przede wszystkim gorączka, kaszel i duszność. Jednak gdy liczba przypadków wzrosła do milionów na całym świecie, eksperci byli świadkami szerszego zakresu objawów u pacjentów. Nie występują one u wszystkich, ale mogą pojawić się przy okazji infekcji.

Nietypowe objawy COVID-19:

1. Wypadanie włosów

Chociaż przyczyna nie jest znana, wypadanie włosów wydaje się być objawem, który nęka niektóre osoby z COVID-19. Według artykułu w The New York Times może to być związane ze stresem, pod jakim znajduje się organizm podczas walki z infekcją. Jednak wypadanie włosów może mieć wiele przyczyn, innych niż wirus, i może być spowodowane nerwami związanymi z pandemią lub problemami osobistymi.

2. Zapalenie spojówek

Lekarze zauważyli, że COVID-19 może powodować „zaróżowione” oczy. Zapalenie spojówek to zaraźliwa infekcja wirusowa lub bakteryjna spojówki oka, błony pokrywającej gałkę oczną i wyściełającej powiekę. Inne problemy z oczami mogą obejmować widoczne czerwone naczynia krwionośne w białku oka, opuchnięte powieki i nadmierne łzawienie.

3. Utrata zapachu i smaku

Nie wiadomo dlaczego, ale niektóre osoby z COVID-19 tracą węch lub smak, a problem może trwać do sześciu tygodni lub dłużej po wirusie. Często utrata węchu lub smaku jest wręcz pierwszym zauważalnym objawem infekcji, na który niezwłocznie należy zwrócić uwagę.

4. Wysypki skórne lub przebarwienia

Bolesna i swędząca pokrzywka może rozwinąć się na dłoniach lub osoby z COVID-19. Częściej dotyczy to młodszych pacjentów. Na skórze mogą również pojawić się przebarwienia. Według lekarzy zwykle ma to miejsce w łagodnych przypadkach.

5. Rozstrój żołądka

Chorobę COVID-19 wywołuje wirus układu oddechowego, który atakuje płuca. Jednak naukowcy odkryli, że wirus atakuje wiele układów organizmu, w tym jelita lub układ pokarmowy. Niektóre osoby z chorobą COVID-19 mają biegunkę i wymioty, zanim pojawią się inne objawy.

6. Ból głowy

Niektóre osoby zgłaszają ból głowy, gdy po raz pierwszy zachorują na COVID-19. To, co sprawia, że ból głowy związany z COVID jest wyjątkowy, to fakt, że nie ustępuje. „Widzimy niewielką podgrupę osób, które mają długotrwałe objawy bólu głowy długo po ustąpieniu ostrej choroby”, powiedział neurolog Valeriya Klats.

7. Zakrzepy krwi

Według jednego z europejskich badań około jedna trzecia osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 ma skrzepy krwi, które mogą się oderwać i dotrzeć do serca, płuc lub mózgu. Skutkiem może być zawał serca, udar mózgu lub zator tętnicy płucnej. Zakrzepica żył głębokich to skrzep krwi często występujący w większych żyłach nóg. Jeśli skrzep blokuje dopływ krwi do nogi, może powodować silny ból, ponieważ tkanki nóg są pozbawione tlenu i składników odżywczych.

8. Utrata słuchu

Chociaż nie jest to częste, niektórzy ludzie skarżą się na nagłą utratę słuchu po zachorowaniu na COVID-19. Inni zgłaszają zawroty głowy lub szumy uszne (dzwonienie w uszach). Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało, że jedna na 10 osób, które miały infekcję, zgłosiła jakiś rodzaj utraty słuchu lub szum w uszach, który utrzymywał się do ośmiu tygodni. Nagła utrata słuchu to nagły przypadek medyczny, ponieważ może mieć inną przyczynę.

