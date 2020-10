COVID-19: Łagodne i ciężkie objawy. Lekarze wyjaśniają, jak je odróżnić

Co wiemy o COVID-19?

Kiedy COVID-19 zaczął się rozprzestrzeniać, Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) miały prostą listę nowych objawów zakażenia koronawirusem, które należy monitorować: gorączka, kaszel i duszność. Jednak gdy liczba przypadków wzrosła do milionów, eksperci byli świadkami szerszego zakresu objawów u pacjentów – niektórych uważanych za „łagodne”, a innych wskazujących na cięższy przypadek choroby układu oddechowego.

Należy zauważyć, że „większość osób chorych na COVID-19 ma łagodną odmianę choroby i wyzdrowieje”, zgodnie z raportem wspólnej misji Światowej Organizacji Zdrowia i Chin. W raporcie tym stwierdzono, że w lutym 80% potwierdzonych pacjentów miało przebieg choroby łagodny do umiarkowanego.

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie z łagodnymi objawami są w stanie poradzić sobie z nimi w domu, jak wyjaśnia Richard Watkins, lekarz chorób zakaźnych i profesor chorób wewnętrznych na Uniwersytecie Medycznym Northeast Ohio. Osoby z ciężkim przebiegiem COVID-19 zazwyczaj trafiają na oddział intensywnej terapii (OIOM) i może być konieczne podłączenie ich pod respirator, aby pomóc im oddychać. Lekarz dodaje, że „większość ludzi nie wymaga hospitalizacji”.

Co więcej, niektóre osoby zarażone COVID-19 mogą nie mieć żadnych objawów. Zatem na które objawy COVID-19 powinieneś zwrócić większą uwagę – i co powinieneś zrobić, jeśli podejrzewasz, że możesz być zarażony? Oto, co lekarze chcą, abyś wiedział.

Które objawy COVID-19 są uważane za łagodne?

Poniższe objawy najczęściej sygnalizują łagodną odmianę choroby – ale nie bez kontrowersji. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez CDC, wielu młodych ludzi z „łagodniejszym” przebiegiem COVID-19 nadal nie czuje się dobrze kilka tygodni po wyzdrowieniu. 35% ankietowanych osób stwierdziło, że nie wróciło do swojego zwykłego stanu zdrowia do trzech tygodni po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecność wirusa. W przypadku osób w wieku od 18 do 34 lat bez wcześniejszych problemów zdrowotnych 1 na 5 nadal zgłaszał złe samopoczucie kilka tygodni później.

Chociaż poniższe objawy często można leczyć w domu, nadal mogą być trudne do zwalczenia i mogą utrzymywać się dłużej niż przeciętne przeziębienie lub grypa.

Które objawy COVID-19 są uważane za poważne?

Jeśli masz następujące objawy COVID-19, możesz mieć do czynienia ze skomplikowanym przypadkiem, a CDC twierdzi, że to wskazówka, aby udać się do szpitala.