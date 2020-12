To duże badanie obejmowało ponad 100 000 osób i było prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Bristolu i Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem. Okazało się, że wyższy BMI (wskaźnik masy ciała; miara całkowitego tłuszczu) jest bardziej niebezpieczny dla mężczyzn, podczas gdy wyższy stosunek obwodu talii do bioder (obwód talii podzielony przez obwód bioder; miara tkanki tłuszczowej brzucha) jest bardziej niebezpieczne dla kobiet. Aby to odkryć, zastosowali podejście zwane randomizacją mendlowską, które wykorzystuje informacje genetyczne jako zastępczą miarę wagi w celu zbadania wpływu różnych miar tkanki tłuszczowej na ryzyko raka jelita grubego u mężczyzn i kobiet.

Czytaj też:

Otyłość to groźna choroba. Oto 5 mitów związanych z jej przebiegiem

Ryzyko raka wynikające z otyłości jest różne dla mężczyzn i kobiet

Wzrost BMI o około 5 kg/m2 podniósł ryzyko raka jelita grubego o 23% u mężczyzn, ale tylko o 9% u kobiet. Podczas gdy równoważny wzrost stosunku talii do bioder podniósł ryzyko w przypadku kobiet o 25%, w przypadku mężczyzn było to tylko 5%. Rak jelita grubego to jeden z nowotworów, którym można najłatwiej zapobiegać, stosując zbilansowaną dietę, będąc aktywnym i utrzymując zdrową wagę.

Czytaj też:

Rzuć palenie, twój pęcherz ci ​​podziękuje