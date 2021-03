Te niepozorne sygnały mogą świadczyć o raku

Jednym z nieprzewidzianych skutków pandemicznej blokady jest to, że mniej osób udaje się do lekarza w celu weryfikacji nietypowych objawów. To oznacza, że ​​ludzie mogą przegapić wczesną diagnozę raka, która jest kluczowa do odzyskania pełnego zdrowia.

Jeśli chodzi o twoje zdrowie, zawsze wskazane jest, aby to twój lekarz rodzinny zbadał jakiekolwiek nowe objawy. Ale na jakiej podstawie sam możesz stwierdzić, że coś jest nie tak? Niewyjaśniona utrata wagi – Utrata masy ciała nie jest związana z konkretnym typem raka, ale może oznaczać, że coś jest nie tak – mówi Karis Betts, kierownik ds. informacji o zdrowiu w Cancer Research UK. – Utrata masy ciała jest często niewyjaśniona, więc jeśli jesz normalnie i nie jesteś bardziej aktywny, ale tracisz na wadze, ważne jest, aby sprawdzić ten objaw. Krew w stolcu W większości przypadków krew w stolcu jest prawdopodobnie spowodowana hemoroidami, wrzodami lub infekcjami, ale może również być objawem raka jelita grubego. – Przyglądaj się uważnie zmianyom w nawykach związanych z korzystaniem z toalety – dodaje Betts. – Mogą one obejmować, jak często chodzisz do toalety, czy kupa jest bardziej miękka lub twarda i czy wypróżnienia sa bolesne. Zmiany w piersiach Jane Murphy, pielęgniarka kliniczna w Breast Cancer Now, mówi: – Większość zmian w piersiach nie oznacza raka, jednak ważne jest, aby jak najszybciej sprawdzić u lekarza jakiekolwiek nowe lub nietypowe zmiany w piersi, ponieważ im szybciej zostanie zdiagnozowany rak piersi, tym większe szanse na powodzenie leczenia. Najczęstsze oznaki i objawy raka piersi obejmują guzek lub obrzęk piersi, górnej części klatki piersiowej lub pod pachą. W niektórych przypadkach możesz poczuć guzek, ale go nie zobaczyć. Murphy mówi, że należy również uważać na zmiany skórne, takie jak marszczenia lub wgłębienia, zmiany koloru piersi – pierś może wyglądać na zaczerwienioną lub zaognioną – lub zmiany w sutku. Zwracaj uwagę także na wszelkie nietypowe płyny wypływające z sutków oraz zmiany wielkości lub kształtu piersi. Guzki i zmiany skórne Guzki lub obrzęki w dowolnej części ciała należy traktować poważnie. Miej również oko na swoją skórę, ponieważ nowy pieprzyk lub zmiana w wyglądzie istniejącego pieprzyka może być oznaką czerniaka. – Nie chodzi jednak tylko o grudki czy pieprzyki – mówi Betts. – W przypadku raka skóry staramy się być bardzo ostrożni, ponieważ wiele nowotworów skóry może objawiać się inaczej, na przykład wraz ze zmianami i owrzodzeniami, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na wszelkie zmiany na skórze. Niektóre rodzaje nowotworów mogą pojawiać się również w trudniejszych do zobaczenia miejscach, takich jak podeszwy stóp lub miejsca pod paznokciami. Kaszel, który nie ustępuje Przeziębienie, grypa i koronawirus mogą powodować kaszel, ale jeśli walczysz z przewlekłym kaszlem, może to być potencjalny objaw raka płuc. Jeśli zacznie się u ciebie rozwijać nieobecny dotąd kaszel, bardzo ważne jest wykonanie testu na koronawirusa, abyś wiedział, czy musisz izolować się w domu, czy nie. Betts mówi: – Jeśli twój kaszel nie ma uzasadnienia w teście na COVID i nie ustępuje, to naprawdę ważne jest, aby się zbadać. Czytaj też:

