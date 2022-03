Gdzie po pomoc, kiedy uchodźca zmaga się z poważną chorobą?

Warto zaznaczyć, że w większości przypadków pomoc dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dla pacjentów z chorobą nowotworową

Pomoc uchodźcom zadeklarowało wiele polskich ośrodków i szpitali m.in. Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie, który prowadzi infolinię onkologiczną dla osób ukraińskojęzycznych. Pod numerem +48 22 546 20 00 można otrzymać informacje dotyczące leczenia onkologicznego oraz procedur.

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej uruchomiło infolinię dla lekarzy i rodziców z Ukrainy (również w języku ukraińskim), dotyczącą możliwości leczenia dzieci w Polsce. Dzwoniąc na wskazane numery, można otrzymać również teleporadę w zakresie logistyki, związanej z leczeniem małych pacjentów w Polsce. Każdy, kto ma informacje na temat pacjenta potrzebującego pomocy, proszony jest o kontakt przez: sekretariat@ptohd.pl oraz pod numerami telefonów: język polski/angielski – 887 662 886, język ukraiński – 887 669 934.

Dla chorych na cukrzycę

Portal mojacukrzyca.org

Na granicę polsko-ukraińską wysyłane są kanapki dla osób z cukrzycą w ramach akcji #kanapkizserduszkiem.

Fundacja Najsłodsi

Organizuje zbiórkę penów(wszystkich marek), glukometrów (najlepiej Accu-Chek Performa/Active i Contour Plus), pasków do glukometrów (odpowiadające markom glukometrów), igieł i wkłuć (Medtronic). Można zrobić wysyłka darów do warszawskiego paczkomatu (adres dostaniesz po kontakcie z Fundacją: tel. 22 828 88 80 lub biuro@najslodsi.pl lub spotykając się z Fundacją w Warszawie ul. Nowy Świat 39. Rzeczy przekazywane są do instytucji pomocowych, lekarzy i działaczy cukrzycowych.

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

Dary rzeczowe, czyli paski do glukometru, peny, igły do penów, glukozę, glukagon, zestawy infuzyjne do pomp, zbiorniki na insulinę oraz innych potrzebnych diabetykom akcesoriów medycznych przekazujemy na adres Fundacji: Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa z dopiskiem "UKRAINA".

Federacja Diabetyków

Federacja posiada bezpośredni kontakt do humanitarnej organizacji medycznej na Ukrainie, która przekazała, jakie są konkretne potrzeby diabetyków. Kto chce wysłać potrzebne produkty "cukrzycowe", proszony jest o kontakt przez Facebooka.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

W całym kraju działają lokalni działacze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, które liczy 350 oddziałów i kół. Udzielana jest pomoc uchodźcom, w tym diabetykom, w konkretnych lokalizacjach. W razie potrzeby można skontaktować się z lokalnymi liderami PSD (bezpośrednio lub przez Zarząd Główny w Warszawie), którzy deklarują swoją gotowość do niesienia pomocy.

Kontakty do oddziałów PSD: https://diabetyk.org.pl/oddzialy/

Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy

Pośredniczy w przyjmowaniu w Polsce dzieci z Ukrainy chorych na cukrzycę. Skupia się głównie na województwie śląskim. Zgłoszenia można przesyłać na adres Fundacji: fundacja@eukc.pl

Stowarzyszenie Słodka Jedynka

Zbiera rzeczy dla diabetyków, którzy nie zdążyli zabrać ze sobą niezbędnych sprzętów do insulinoterapii i pośredniczy w jego przekazywaniu potrzebującym. Kontakt do Stowarzyszenia: stow.slodka1@onet.pl, ul. W. Szymborskiej 22, 43-230 Goczałkowice Zdrój, tel: +48 726 38 39 32

Fundacja dla dzieci z cukrzycą, wiedząc co niepokoi rodziców chorych dzieci, organizuje zbiórki środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do przeżycia dla dzieciaków chorujących na cukrzycę typu 1.

Apeluje także do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dla potrzebujących pomocy: https://forms.gle/9bTCc6MD4feAvRX97

Kontakt do Fundacji w sprawie POMOCY UKRAINIE: tel. 537 090 550 w dni robocze w godz. 10:00 -18:00

W akcję włącza się także Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą Mojacukrzyca.pl

Pomoc dla Ukraińców zmagających się z padaczką (epilepsją)

Stres jest jednym z czynników, który może przyczynić się do wzmożonych ataków padaczki (epilepsji), dlatego został uruchomiony numer telefonu (+48 503 924 756), na który mogą dzwonić obywatele Ukrainy zmagający się z tą chorobą. Osoby te skorzystają z porady medycznej, uzyskają doraźną pomoc oraz otrzymają receptę, która pozwoli zakupić brakujące leki. Bezpłatna infolinia działa w języku ukraińskim, rosyjskim oraz polskim. Możliwy jest także kontakt mailowy: ukr@fundacjaemergen.com

Gdy konieczne są dializy

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek muszą być leczeni zabiegami ratującymi życie podczas trzech czterogodzinnych zabiegów w tygodniu, które przechodzą zazwyczaj w stacjach dializ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. DaVita Polska ogłosiła gotowość do przyjęcia pacjentów z chorobą nerek, którzy nie są już w stanie uzyskać opieki w swoim kraju z powodu eskalacji przemocy.

Pełna mapa wszystkich ośrodków dostępna jest pod tym adresem:

https://davita.pl/mapa-osrodkow

Dla niepełnosprawnych

PFRON we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku uruchomił całodobowy telefon wsparcia dedykowany służbom granicznym oraz personelowi punktów recepcyjnych przyjmujących uchodźców z Ukrainy - 503 703 974. Pracownicy infolinii udzielają wskazówek, jak pomóc osobie deklarującej się jako niepełnosprawna, lub posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną wizualnie przez pracownika służb granicznych lub punktu recepcyjnego. W razie zapotrzebowania na środki higieny osobistej lub niezbędny sprzęt rehabilitacyjny udzielą informacji na temat właściwych służb mogących udzielić wsparcia w tym zakresie.

Infolinia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa jest bezpłatna.

Na Facebooku działa grupa: Wózki dla Ukrainy, na której można wymienić się sprzętem rehabilitacyjnym

Czytaj też:

Jest aplikacja dla uchodźców. Pomoże w znalezieniu odpowiedniego noclegu