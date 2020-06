Zdrowie psychiczne mężczyzn pod lupą. Dlaczego tak trudno im prosić o pomoc?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2018 r. w krajach o wysokim dochodzie trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet ginie w wyniku samobójstwa. Organizacja Mental Health America sugeruje, że ponad 6 milionów mężczyzn w USA każdego roku doświadcza objawów depresji, a ponad 3 miliony cierpi na zaburzenia lękowe. Pomimo tych zadziwiających liczb, mężczyźni korzystają w mniejszym stopniu niż kobiety z różnych form wsparcia zdrowia psychicznego. Dlaczego tak jest? Specjaliści szukają wyjaśnienia i sposobu zaradzenia tej sytuacji.

Mężczyźni mogą ukrywać emocje

Badacze zwracają uwagę, że mężczyźni i kobiety mogą doświadczać różnych objawów tych samych problemów ze zdrowiem psychicznym. Mówią, że może to być częściowo „efekt uboczny” rozbieżnych poglądów na temat zdrowia psychicznego. „Niektórzy mężczyźni z depresją ukrywają swoje emocje i mogą wydawać się źli, drażliwi lub agresywni, podczas gdy wiele kobiet zazwyczaj wyraża smutek” – wyjaśniają specjaliści. Zauważają również, że niektóre objawy depresji są fizjologiczne: np. bicie serca, problemy trawienne lub bóle głowy, a mężczyźni „częściej zgłaszają lekarzom objawy fizyczne niż objawy emocjonalne”.

Pięto kulturowe

Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego zauważa również, że samoleczenie alkoholem i innymi substancjami jest częstym objawem depresji wśród mężczyzn i że może to zaostrzyć problemy zdrowia psychicznego, oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia innych chorób. W swoim raporcie z 2018 r. WHO podkreśla, że ​​piętno kulturowe otaczające zdrowie psychiczne jest jedną z głównych przeszkód dla osób przyznających się do walki i szukających pomocy. Ta stygmatyzacja jest szczególnie wyraźna u mężczyzn. Opisana w różnych mediach jako „cicha epidemia”, choroba psychiczna wśród mężczyzn jest problemem zdrowia publicznego. Mężczyznom nie jest łatwo otwarcie rozmawiać z rówieśnikami o problemach. Naukowcy twierdzą, że pierwszym krokiem do rozwiązania tych problemów jest poprawa edukacji na temat zdrowia psychicznego.

