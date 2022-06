Masz uśmiech Mony Lisy, jak z obrazu Leonarda da Vinci? Uważaj, to może być objaw groźnej rzadkiej choroby

Tak zwany uśmiech poprzeczny, bez unoszenia kącików ust, porównywany do słynnego uśmiechu Giocondy, wynika z osłabienia mięśni twarzy u osób chorych na miastenię – wyjaśniają lekarze. Ale to nie jedyne objawy choroby. Należą do nich również problemy z:

chodzeniem,

przełykaniem,

z oddychaniem,

mówieniem oraz



podwójne widzenie.

Miastenia to choroba autoimmunologiczna

Na podstawie dostępnej wiedzy medycznej nie można wyjaśnić, dlaczego organizm wytwarza przeciwciała działające przeciw swoim własnym receptorom acetylocholinowym. Wiadomo, że główną rolę w wytwarzaniu tych przeciwciał, odgrywa gruczoł grasicy położony w klatce piersiowej, który u osoby dorosłej zanika. Specjaliści wskazują, że jednak u blisko u 15 proc. chorych na miastenię może rozwinąć się nowotwór grasicy zwany grasiczakiem.

Zbyt późna diagnoza

Miastenia wywołuje zaburzenia w przekazywaniu impulsów z zakończeń nerwów ruchowych do mięśni, wskutek czego pojawia się nadmierna męczliwość mięśni. Jest zwykle późno rozpoznawana, co wynika m.in. z niewystarczającej świadomości i wiedzy wśród lekarzy. Chorzy na miastenię odwiedzają okulistów, psychiatrów, logopedów, foniatrów, neurologów, zanim zostanie im postawiona właściwa diagnoza. Specjaliści podkreślają, żeby zwracać uwagę już na pierwsze pojawiające się symptomy, do których należy, wspominany już poprzeczny uśmiech i opadające powieki.

„Zdarza się, że pacjenci trafiają na intensywną terapię, ponieważ ich mięśnie oddechowe są tak słabe, że nie mogą samodzielnie oddychać” – wskazują specjaliści.

Miastenię można leczyć

Miastenię można i należy leczyć, nawet gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium – podkreślają specjaliści. U około połowy chorych, dzięki leczeniu, udaje się uzyskać remisję, czyli stan, kiedy nie muszą przyjmować żadnych leków z powodu miastenii i nie mają już objawów choroby. Dla pozostałych miastenia pozostaje chorobą na całe życie.

Czerwiec jest miesiącem świadomości poświęconym miastenii. W tym czasie na całym świecie mówi się o tej chorobie, zwracając jednocześnie uwagę na to, że miastenia jest poważnym problemem zdrowotnym, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy.

