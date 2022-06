Europie grozi zalew tropikalnych chorób. Sprawdź, które są największym zagrożeniem

Od początku maja tego roku na całym świecie stwierdzono już ponad 2,5 tys. przypadków zachorowań na małpią ospę. Choroba, która do tej pory występowała głównie w Afryce Zachodniej i Środkowej, przywędrowała do Europy.

Jakie tropikalne choroby najczęściej występują w Europie?

Na naszym kontynencie wykrywane są także coraz częściej takie choroby tropikalne jak:

Gorączka Lassa

Wirus Lassa znajduje się na opracowanej przez WHO liście 10 najgroźniejszych patogenów, które mają potencjał epidemiczny. Wywołuje chorobę krwotoczną, zwaną gorączką Lassa. W 80 proc. przypadków choroba przebiega bezobjawowo, w pozostałych przypadkach powoduje poważne komplikacje zdrowotne. Szacuje się, że rocznie występuje od 100 tys. do 300 tys. przypadków gorączki Lassa, z ok. 5 tys. zgonów. Przeciw wirusowi Lassa nie ma do tej pory zatwierdzonej szczepionki. Wirus może też zaatakować narządy wewnętrzne, wtedy pojawiają się objawy ze strony układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego i układu krążenia oraz moczowego.

Gorączka Zachodniego Nilu

Gorączka Zachodniego Nilu, to również rodzaj gorączki krwotocznej, której przypadki zdarzają się w Europie. Choroba dotarła do Europy oraz Ameryki Północnej w latach 90. Przenoszona jest przez komary. Powoduje ją zakażenie patogenem z rodziny flawiwirusów. Przebieg choroby zwykle jest łagodny, ale mogą wystąpić powikłania, w szczególności neurologiczne. Do najgroźniejszych zalicza się zapalenie opon mózgowych.

Denga

Denga to choroba, wywołująca bóle stawów, bóle głowy, odwodnienie i nudności, a także wysypki na nogach i ramionach. W ciężkich przebiegach może prowadzić do krwotoków wewnętrznych, małopłytkowości, a nawet wstrząsu. Może także dojść do powikłań, głównie neurologicznych i związanych z układem krążenia. Zasięg tej choroby przez lata obejmował niemal wyłącznie kraje Azji Południowo-Wschodniej. Jej ekspansja, obserwowana po II wojnie światowej, to efekt nie tylko międzykontynentalnych migracji ludności, ale przede wszystkim zaburzenia równowagi ekologicznej.

