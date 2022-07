65 tys. ludzi grozi zamknięcie w domu, a nawet w toalecie. Chorzy nie zgadzają się z rozporządzeniem

Projekt nowelizacji został opublikowany 8 lipca i przekazany do konsultacji publicznych. Wywołał kontrowersje, szczególnie w kwestii wyrobów stomijnych, z których na co dzień korzysta w Polsce około 65 tys. pacjentów.

Co to jest stomia?

Stomia to chirurgicznie wytworzone połączenie łączące nieprawidłowo działający narząd układu pokarmowego lub moczowego z powierzchnią zewnętrzną ciała. Jego zadaniem jest wyprowadzenie na zewnątrz organizmu niestrawionych resztek pokarmu, moczu czy kału, do wymiennego woreczka, przytwierdzonego do zewnętrznej części stomii.

Z czym nie zgadzają się pacjenci stomijni?

Proponowany przez resort zdrowia projekt przewiduje wysokie dopłaty po stronie pacjenta oraz wyłącza część wyrobów stomijnych z refundacji, na co nie chcą zgodzić się stomijni pacjenci.

„Już obecne limity refundacji są tak niskie, że pacjent nie ma możliwości pobrania wszystkich środków do ochrony i pielęgnacji skóry wokół stomii i – jeśli go na to stać – musi kupować je za własne pieniądze. Jeśli nie dysponuje nimi, jest wykluczony z życia” – wskazuje Dorota Kaniewska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL- ILKO.

Wprowadzenie rozporządzenia to koszt dla systemu

Zdaniem Doroty Kaniewskiej z Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL- ILKO, wprowadzenie tego projektu wygeneruje ogromne koszty dla systemu. „Pacjent, który nie będzie miał indywidualnie dobranego sprzętu wysokiej jakości, będzie miał więcej problemów zdrowotnych, będzie częściej chodził do poradni, aż w końcu trafi do szpitala, gdzie trzeba będzie go leczyć” – powiedziała. Zwróciła też uwagę, że zwiększy się liczba zleceń, które są potrzebne, żeby otrzymać wyroby stomijne. Obecnie potrzebne jest jedno zlecenie, a projekt zakłada rozszerzenie dokumentacji do czterech zleceń.

List do prezydenta

Środowisko stomików zbiera podpisy pod petycją, "NIE dla projektu MZ w sprawie sposobu refundacji sprzętu STOMIJNEGO", pod którą do tej pory podpisało się ponad 9 tys. osób (dane z 20 lipca). Wysłało w tej sprawie list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy.

Wydłużony termin konsultacji społecznych

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na postulaty i wnioski, które wpłynęły do resortu, wydłuża do 8 sierpnia konsultacje publiczne projektu rozporządzenia.

