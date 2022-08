Te 3 choroby możesz wyczytać z oczu. Przyjrzyj się uważnie!

Oko to bardzo wrażliwy narząd, który reaguje na wszystkie stanu chorobowe, z jakimi zmaga się organizm. To właśnie w oczach znajdują się zakończenia nerwowe połączone z każdym organem wewnętrznym. Zaczerwienione oczy są objawem alergii czy przeziębienia. Mogą jednak zdradzać również poważniejsze schorzenia.

Jakie choroby można wyczytać z oczu?

Żółtaki

Pojawiające się w kącikach oczu i powiekach żółtego koloru kreski, albo plamki to kępki żółte, inaczej żółtaki. Są to złogi cholesterolu, które występują gdy jego poziom jest zbyt wysoki. Świadczą o hipercholesterolemii – chorobie uwarunkowanej genetycznie. Powoduje ona zwiększenie stężenia we krwi zarówno całkowitego cholesterolu, jak i lipoprotein o małej gęstości, czyli tak zwanego złego cholesterolu. Szacuje się, że na świecie żyje około 10 milionów osób z rodzinną hipercholesterolemią, a 40 proc. z nich o niej nie wie. Nieleczona choroba może doprowadzić do zawału serca. Dlatego ważne jest wykrycie choroby na wczesnym etapie – wskazują lekarze.

Guz mózgu

Zmiana wielkości źrenicy, czasami tylko w jednym oku może wskazywać na raka mózgu. Osoby, u których rozwija się nowotwór, skarżą się również na podwójne widzenie oraz utratę widzenia peryferyjnego. Jednym z objawów towarzyszących, które można zaobserwować w obrębie oka, jest opadanie powieki. Objawy różnią się w zależności od lokalizacji guza mózgu. Niektóre guzy mózgu początkowo nie dają żadnych objawów, a te pojawiają się dopiero wtedy, gdy struktury są już duże i podnoszą ciśnienie śródczaszkowe. Inne od początku wywołują dolegliwości ze strony układu nerwowego. Guzy mózgu znajdują się na 10 miejscu listy nowotworów, które najczęściej doprowadzają do śmierci. Szacuje się, że co roku z powodu guza mózgu umiera ponad 2000 osób w Polsce.

Toczeń

Toczeń jest chorobą autoimmunologiczną, co oznacza, że układ odpornościowy organizmu atakuje własne tkanki i narządy. Zapalenie wywołane przez toczeń może wpływać na wiele układów ciała, w tym stawy, skórę, nerki, komórki krwi, mózg, serce, płuca i oczy. Toczeń może powodować zmiany w skórze wokół powiek, suchość oczu, zapalenie białej zewnętrznej warstwy gałki ocznej, zmiany naczyń krwionośnych w siatkówce i uszkodzenie nerwów kontrolujących ruch gałek ocznych, wpływając w ten sposób na widzenie. Dziewięć na dziesięć osób dotkniętych tą chorobą to kobiety.

Czytaj też:

Rak mózgu – ile się żyje? Poznaj jego przyczyny, objawy i sposoby leczenia