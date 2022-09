Nie łykaj tych leków po 18–tej! Dotyczy to również suplementów

Jeśli chcemy dobrze przespać noc, nie przyjmujmy przed snem pewnych leków i suplementów – przestrzegają lekarze, którzy wypowiadają się dla portalu eatthis.com. Niektóre z nich powodują nadmierną senność, inne mogą zaburzać sen i być przyczyną bezsenności.

Leki, które powodują bezsenność

Przyjmując leki wieczorem, należy zwłaszcza uważać na te, które powodują bezsenność. Są to leki z grupy kortykosteroidów wykorzystywane w leczeniu stanów zapalnych i bólu. Są to preparaty silnie stymulujące organizm. Lekarze zalecają więc, żeby przyjmować je rano, bo mogą powodować zaburzenia snu.

Glukozamina i chondroityna

Po godzinie 19-tej powinno się unikać przyjmowania glukozaminy i chondroityny. Są to leki działające przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Spowalniają proces niszczenia chrząstki w stawach. Efektem ich stosowania wieczorem może być bezsenność, a także bóle głowy – przestrzegają specjaliści.

Leki na depresję

Leki na depresję, których działanie oparte jest na selektywnych inhibitorach wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) także powinny być przyjmowane przed 18-tą. Mogą powodować pobudzenie i bezsenność.

Multiwitaminy

Niektóre suplementy diety zawierają kofeinę, żeńszeń, zieloną herbatę, które działają pobudzająco. Lekarze zalecają przyjmowanie tych leków rano.

Witaminy z grupy B

Witaminy z grupy B wpływają pozytywnie na nasz nastrój i zwiększają energię. Dlatego tym bardziej warto po nie sięgać z samego rana, aby móc cieszyć się dobrym samopoczuciem przez cały dzień – doradzają eksperci.

Witamina D

Jeśli będziemy przyjmowali witaminę D wieczorem, może to negatywnie wpłynąć na jakość naszego snu – dowodzą badania. Jeśli połkniemy suplement zbyt późno, nie zdąży się wchłonąć z przewodu pokarmowego. Powoduje to niski poziom witaminy D we krwi. To z kolei ma wpływ na długość naszego snu, który staje się zdecydowanie krótszy i mniej spokojny. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego warto przyjmować ją podczas śniadania. Dzięki temu poziom witaminy D we krwi podniesie się w szybkim tempie.

Probiotyki

Badania wykazały, że również probiotyki, powinno się przyjmować rano. Niektóre z nich, zawierające Lactobacillus i Bifidobacterium, są najskuteczniejsze, gdy są przyjmowane do 30 minut przed posiłkiem.

