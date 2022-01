3 naturalne metody łagodzenia bólu, dzięki którym zrezygnujesz z leków przeciwbólowych

Migrena, ból barku, ból pleców – istnieje wiele sytuacji, w których sięgamy po leki przeciwbólowe. Czasem jednak warto spróbować skorzystać z innych metod łagodzenia bólu, by ograniczyć stosowanie tabletek z paracetamolem, ibuprofenem czy inną substancją czynną łagodzącą ból.

Tabletki przeciwbólowe vs. natura

Wyjęcie z apteczki małej tabletki przeciwbólowej jest proste, ale warto pamiętać, że nie wpływa dobrze na nasz organizm. W dzisiejszych czasach staliśmy się lekoholikami, sięgającymi po tabletki i suplementy z każdego możliwego powodu. Dobrze jest zwrócić na to uwagę i zachować umiar w przyjmowanych lekach, bo nie pozostają one obojętne na nasz układ trawienny.

Gdy sytuacja na to pozwala, a ból nie jest tak silny, że uniemożliwia nam codzienne funkcjonowanie, dobrze jest postarać się go złagodzić, korzystając z naturalnych metod. Są one różne, dlatego każdy powinien znaleźć coś, co pomoże mu zmniejszyć dyskomfort.

Metody łagodzenia bólu

Naturalne metody łagodzenia bólu mogą być bardzo skuteczne, jeśli stosujemy je umiejętnie. Warto tylko pamiętać, że nie działają one tak błyskawicznie jak leki przeciwbólowe, a migrena nie minie nam po 15 minutach od sięgnięcia po naturalną metodę. Są one jednak dużo bezpieczniejsze dla organizmu.

1. Zimne okłady

Zimne okłady to prosta metoda łagodzenia bólu, która sprawdzi się nie tylko w przypadku bólu głowy, ale też wszelkich urazów, zwichnięć czy skręceń kończyn. Zimny okład łagodzi ból, hamuje reakcję zapalną, pomaga także zmniejszyć obrzęk.

2. Kąpiel z solą Epsom

Sól Epsom działa przeciwbólowo, dlatego może przynieść ukojenie w przypadku bólu kręgosłupa czy stawów. Ciepła kąpiel rozluźnia mięśnie, dzięki czemu znikają napięcia, powodujące dolegliwości bólowe. Kąpiel z solą Epsom to bardzo dobra metoda na łagodzenie bólów kostno-stawowych.

3. Nacieranie

W niektórych przypadkach ulgę w bólu przynosi nacieranie danego miejsca. Tak dzieje się przy niektórych rodzajach bólu kręgosłupa czy kończyn. Obolałe miejsce dobrze jest natrzeć octem jabłkowym albo olejkiem eterycznym o działaniu rozgrzewającym i łagodzącym ból, np. olejkiem eukaliptusowym czy cynamonowym.

Korzystając z tych metod, możemy pozbyć się bólu i ograniczyć przyjmowanie leków przeciwbólowych. Warto spróbować!

