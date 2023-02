Kossakowski pokazał zdjęcie bez jedynki. Ząb stracił przez chorobę

Przemek Kossakowski, znany chociażby z prowadzenia programu „Down the road. Zespół w trasie”, w sobotę był gościem „Włóczykija” – 17. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży (impreza odbywa się co roku w Gryfinie w Zachodniopomorskiem). Opowiadając o swojej najnowszej książce – „Drobna nieuważność i inne historie” – zaprezentował widowni zdjęcia sprzed czasu, kiedy został gwiazdą telewizji i osobą rozpoznawalną. Wśród unikatowych fotografii znalazła się taka, na której widać, że Kossakowski nie ma pełnego uzębienia.

Dlaczego Kossakowski stracił jedynkę

Przemek Kossakowski pokazał zdjęcie opowiadając o swoim pierwszym spotkaniu w TTV – tę anegdotę opowiadał zresztą już wiele razy. – Wchodzę tam i moja późniejsza szefowa, Lidka, mówi: „Poznajcie, to jest Przemek, nasz człowiek ze wsi”. A ja się w tym momencie uśmiecham i okazuje się, że nie mam jedynki – wspominał. Kossakowski wiele razy tłumaczył, że wyciągał wkręcaną jedynkę w ważnych sytuacjach, ponieważ sztuczny ząb źle wpływał na jego dykcję. Kiedy stał się znany, zrobił sobie zęby, o czym nie omieszkały poinformować plotkarskie portale.

– Jestem dentystą i mam pytanie o ząb. Jaka jest historia? – dociekał jeden z uczestników spotkania w Gryfinie. Przemek Kossakowski wyjaśnił, że choruje na bruksizm. To choroba, która powoduje m.in. nocne zgrzytanie zębami. – Ząb pękł wzdłuż i nie dało się tego zacementować, dali mi wtedy tę jedynkę na takim metalowym czymś i ja ją sobie wkładałem. Jak były ważne rzeczy, jak np. spotkanie w TVN, to ja tę jedynkę wyjmowałem – wytłumaczył Kossakowski.

Co to jest bruksizm?

Ocenia się, że bruksizm może dotyczyć nawet 20-30 proc. społeczeństwa i bardzo często nie jest wykrywany na początkowych etapach. Największą grupą pacjentów cierpiących na bruksizm są osoby w wieku 25-50 lat.

Tłumacząc najprościej bruksizm to nieświadoma praca mięśni żucia – osoby chorujące na bruksizm zaciskają zęby i zgrzytają zębami. Powoduje to bóle głowy, żuchwy, ale też ścieranie szkliwa i w skrajnych przypadkach nawet pękanie zębów. Bruksizm zalicza się do tzw. parafunkcji, a więc różnych czynności, które niepotrzebnie wykonuje nasze ciało. Do przyczyn bruksizmu zalicza się zaburzenia centralnego układu nerwowego i zaburzenia psychologiczne – stres, zwiększone napięcie nerwowe i zwiększoną wrażliwość na stres.

Ponieważ bruksizm jest zespołem objawów obejmujących układ nerwowy, ale też mięśnie, zęby i staw skroniowo-żuchwowy, leczenie często odbywa się przy udziale wielu specjalistów m.in. neurologów, psychiatrów i psychologów, dentystów i fizjoterapeutów.

