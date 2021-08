Koniec z zastrzykami insuliny? Powstanie sztuczny hormon, który reaguje na glukozę

„Inteligenta” forma insuliny mogłaby zrewolucjonizować współczesne leczenie cukrzycy i poprawić komfort życia osobom zmagającym się z tą chorobą. Jak miałby działać ten wynalazek?

Sztuczna forma insuliny nadzieją pacjentów

Zespół z Indiana University School of Medicine zademonstrował ostatnio projekt „przełącznika”, który uruchamia się, gdy poziom glukozy we krwi zaczyna odbiegać od określonej normy. Podejście to wykorzystuje naturalnie występujący typ „zawiasu ochronnego” w insulinie, który utrzymuje stabilny hormonu.

Naukowcy zmienili chemicznie cząsteczkę insuliny, która ma wykryć glukozę na poziomie wystarczająco czułym, aby reagować na wahania poziomu we krwi. Pierwsze badania na szczurach przyniosły pozytywne rezultaty.

„Dzięki naszemu wynalazkowi wyobrażamy sobie, że gdy poziom cukru we krwi spadnie, zawias się zamknie. Będzie jednak wiele do zrobienia, aby przełożyć nasz dowód słuszności na produkt zatwierdzony przez FDA” – mówi autor badania Michael A. Weiss.

Jak obecnie wygląda leczenie cukrzycy?

W przypadku osób cierpiących na cukrzycę utrzymywanie poziomu glukozy we krwi w zdrowym zakresie wymaga regularnych zastrzyków insuliny. Hormon ten odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu glukozy na zdrowym poziomie we krwi, usuwając ją z krwiobiegu i pomagając zamienić ją w energię. U pacjentów z cukrzycą niewystarczająca ilość insuliny poziom glukozy we krwi może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu. Wykonywanie regularnych zastrzyków insuliny jest jednak uciążliwe i wymaga nieustannej samokontroli.

