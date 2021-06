27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. 10 wczesnych oznak choroby

Według statystyk na świecie żyje 387 milionów osób cierpiących na cukrzycę, z czego 179 milionów, czyli prawie połowa, pozostaje niezdiagnozowana. W Polsce 1 na 10 osób jest dotknięta chorobą.

Cukrzyca – co to za choroba?

Cukrzyca wpływa na sposób, w jaki organizm reguluje poziom cukru we krwi i wykorzystuje ten cukier. Ciało osoby cierpiącej na cukrzycę nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny, albo nie może używać jej we właściwy sposób. W krwiobiegu pozostaje więc zbyt dużo cukru we krwi, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Często są to choroby serca i nerek, pogorszenie widzenia, a nawet utrata wzroku. Cukrzyk stale musi też przestrzegać diety i monitorować poziom cukru we krwi.

Rodzaje cukrzycy

Wyróżnia się cukrzycę typu 1 oraz cukrzycę typu 2. Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną, w której organizm omyłkowo atakuje i niszczy komórki trzustki produkujące insulinę. Ten rodzaj cukrzycy występuje częściej u dzieci. Jednak bardziej popularna jest cukrzyca typu 2, związana z insulinoopornością. Pojawia się, gdy insulina nie może już skutecznie obniżać poziomu glukozy we krwi. Cukrzyca typu 2 występuje częściej u dorosłych, ale wraz ze wzrostem otyłości następuje jej wzrost również u dzieci.

Objawy cukrzycy

Ponieważ cukrzyca nie zawsze daje charakterystyczne objawy, może być trudna do zdiagnozowania. Oto symptomy, które powinny wzbudzić niepokój:

Częste bycie spragnionym i głodnym

Częste oddawanie moczu

Tracenie na wadze bez wyraźnego powodu

Przewlekłe zmęczenie



Irytacja, rozdrażnienie

Pogorszenie wzroku

Wolno gojące się rany

Częste infekcje dziąseł, skóry

Drętwienie rąk i stóp

Sucha skóra



*W przypadku cukrzycy typu 1 objawy mogą również obejmować nudności, bóle brzucha lub wymioty.

Jak zapobiegać cukrzycy?

Ponieważ nie ma jeszcze całkowitego lekarstwa na cukrzycę, ważne są działania profilaktyczne. Należy do nich utrzymywanie wagi na stałym poziomie, codzienne ćwiczenia i zdrowa dieta. Obserwacja swojego organizmu również ma ogromne znaczenie, aby szybciej zgłosić się po pomoc. Do tego zalecane są regularne badania w celu kontroli swojego stanu zdrowia.

Czytaj też:

10 produktów dla osób z cukrzycą, które są zaskakująco długo przydatne do spożycia