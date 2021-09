Co ma wspólnego cukrzyca ze zdrowiem oczu? Okazuje się, że bardzo wiele

Cukrzyca nazywana jest jedną z chorób cywilizacyjnych. Cierpi na nią aż 422 milionów osób na całym świecie, z czego blisko 3 miliony w Polsce. Chociaż chorobę nie jest łatwo zdiagnozować, duże znaczenie mogą mieć w tym aspekcie wyniki badań wzroku. Dlaczego? Wyjaśniamy to powiązanie.

Czy badanie wzroku może wykryć cukrzycę?

Kiedy ktoś cierpi na cukrzycę, ma m.in. zbyt wysoki poziom cukru. To może uszkodzić naczynia krwionośne w tylnej części oka, a w konsekwencji nawet spowodować wyciek krwi lub płynu z naczyń krwionośnych do siatkówki. Naczynia krwionośne można oglądać bezpośrednio w tylnej części oka podczas kompleksowego badania okulistycznego. Może to być wskazówką do rozpoznania stanu przedcukrzycowego i cukrzycy, szczególnie jeśli ktoś jest narażony na tę chorobe.

„Regularne badania oczu są niezbędne, ponieważ możemy uzyskać jasny obraz tego, co dzieje się z ludzkim zdrowiem” – powiedział dr Jarett Johnson, amerykański lekarz okulista.

Okulista może również wykryć choroby oczu związane z cukrzycą. Należą do nich retinopatia cukrzycowa, cukrzycowy obrzęk plamki, zaćma, jaskra i inne. Choroby te nie zawsze dają wyraźne objawy – więc ludziom łatwo jest je przeoczyć przez lata.

Wczesne wykrycie może odwrócić choroby wzroku związane z cukrzycą

Jednak niezauważone i nieleczone problemy te mogą ostatecznie doprowadzić do utraty wzroku. Jeśli twój okulista wykryje coś podejrzanego, możesz zostać skierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalisty, aby sprawdzić, czy możesz mieć cukrzycę. „Wczesne wykrycie jest kluczowe, ponieważ im wcześniej wykryte i leczone zostaną problemy z cukrzycą, tym bardziej można zapobiec uszkodzeniu siatkówki” – dodaje dr Johnson.

U osób, u których zdiagnozowano już cukrzycę lub stan przedcukrzycowy, coroczne badanie wzroku staje się ważnym czynnikiem profilaktycznym. Według danych z Centers for Disease Control and Prevention, wczesne wykrycie i leczenie może zapobiec lub opóźnić ślepotę z powodu retinopatii cukrzycowej u 90 procent osób z cukrzycą.

Czytaj też:

Kwasica ketonowa – niebezpieczne powikłanie cukrzycowe. Czym się przejawia?