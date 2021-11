Czy otyłość wpływa na płodność kobiety?

Polska jest liderem w Europie jeśli chodzi o tempo wzrostu nadwagi i otyłości. Z badań wynika, że niemal 60 proc. dorosłych Polaków waży za dużo, a odsetek ten w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł o 13 proc. Otyłość ma 21 proc., a nadwagę 38 proc. mieszkańców naszego kraju. Choroba ta może dotyczyć każdego z nas, niezależnie od wieku i płci. Według badań choruje na nią obecnie w naszym kraju 18 proc. mężczyzn i 15 proc. kobiet[1].

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta zauważa: – Błędne jest przekonanie, że otyłość należy leczyć wtedy, gdy pacjentka zaczyna myśleć o zajściu w ciążę i przychodzi do lekarza zapytać, jak się właściwie do wspomnianej ciąży przygotować. Profilaktykę należy zacząć już w okresie dzieciństwa, ze szczególnym uwzględnieniem noworodków, które rodzą się z masą ciała powyżej 4 kg, są obciążone otyłością czy cukrzycą (programowanie płodowe). Dziewczynki z nadwagą i otyłością mają dużo wyższe prawdopodobieństwo chorób endokrynologicznych, kardiologicznych i nowotworowych. Każda z tych chorób niesie poważne konsekwencje, dlatego trzeba leczyć otyłość jako chorobę pierwotną.

Spośród wszystkich krajów OECD od 1990 r. największy wzrost dzieci z nadwagą i otyłością odnotowano w Polsce, Turcji i na Węgrzech, a także na Słowenii i Słowacji[2]. Chociaż otyłość w dzieciństwie nie zawsze skutkuje otyłością w wieku dorosłym, większość dzieci nie wyrasta z problemu nadwagi. Jak wynika z badań tylko około 17 proc. dzieci w wieku przedszkolnym, które mają nadwagę lub chorują na otyłość, wraca do normalnej wagi do czasu rozpoczęcia nauki w gimnazjum[3]. Otyłość w dzieciństwie jest czynnikiem wpływającym na to, czy dana osoba stanie się dorosłym chorującym na otyłość[4].

Ciąża a otyłość

Otyłość u kobiet może przyczyniać się do zaburzeń cyklu miesiączkowego, takich jak nieregularne miesiączki oraz zaburzenie owulacji. Zdarzają się również przypadki w których otyłość powoduje zanik miesiączki.

Ciąża u kobiety chorującej na otyłość może wiązać się m.in. z problemami związanymi z wykonywaniem badania USG. Kobiety z otyłością są też częściej narażone na poronienia i porody przedwczesne niż pacjentki z prawidłową masą ciała. Otyłość u ciężarnej to również wyższe ryzyko wystąpienia insulinooporności czy cukrzycy ciążowej, a także szybszego skracania się szyjki macicy. Również sam poród u kobiety z otyłością wymaga rozważenia przez lekarza prowadzącego, czy jest on możliwy drogami natury, czy konieczne jest zaplanowanie cesarskiego cięcia.

Postrzeganie osób z otyłością

Otyłość to choroba, która jest bardzo stygmatyzowana. Z badania opinii społecznej zrealizowanego w ramach kampanii Porozmawiajmy szczerze o otyłości wynika, że 29 proc. osób z chorobą otyłościową deklaruje, że doświadczyła agresji fizycznej z powodu swojej masy ciała, a 56 proc., że z tego powodu odczuła wykluczenie.

Najczęściej wskazywanym miejscem dyskryminacji ze względu na masę ciała jest szkoła (61 proc.), Internet, w tym media społecznościowe, (38 proc.) oraz miejsca publiczne (33 proc.)[5]. Źródłem takiego stanu rzeczy jest brak świadomości, że otyłość jest chorobą i wymaga leczenia podobnie jak każda inna jednostka chorobowa.

– Ciężarne z otyłością są traktowane w gabinecie lekarskim w taki sam sposób jak panie z właściwą masą ciała. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek stygmatyzowanie pacjentki ze względu na otyłość. Należy dołożyć wszelkich starań, monitorując stan pacjentki, by ciąża przebiegała prawidłowo i zakończyła się szczęśliwym rozwiązaniem. Lekarz ginekolog zobowiązany jest otwarcie rozmawiać z pacjentką o jej dolegliwościach, nie tylko gdy stara się ona o dziecko, ale również wtedy, gdy przychodzi na wizytę profilaktycznie, czy w celu ustalenia antykoncepcji – podkreśla prof. Skrzypulec-Plinta.





