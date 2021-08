Dieta roślinna ma jeszcze lepszy wpływ na serce niż sądzono. Dlaczego?

Na łamach renomowanego czasopisma „Journal of the American Heart Association” rekomendowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zaprezentowano wyniki badań naukowych, które prowadzono przez ostatnie 32 lata na grupie liczącej blisko 5 tys. osób w wieku od 18 do 30 lat. Naukowcy analizowali wpływ diety roślinnej na ich zdrowie w porównaniu do innych systemów żywienia.

Dieta roślinna może nawet o 52 proc. obniżać ryzyko chorób serca

Warto wyjaśnić, że żaden z młodych uczestników badania nie miał zdiagnozowanych żadnych chorób serca na początku badania. Pod koniec testów problemy z sercem miało zaś 300 badanych. Osoby biorące udział w eksperymencie odżywiały się w różny sposób – wcale nie byli to sami wegetarianie i weganie. W ich codziennym pożywieniu w mniejszym lub większym stopniu pojawiały się produkty mięsne. Analizowano zarówno ilość pokarmów roślinnych, jak i dodatkowe czynniki takie jak między innymi: płeć, rasa i wykształcenie.

Na tej podstawie stwierdzono, że osoby, które na co dzień spożywały najwięcej wysokiej jakości produktów roślinnych, były o 52 proc. mniej narażone na choroby serca w porównaniu do osób, które żywiły się najmniejszą ilością wartościowych warzyw, owoców i ziaren.

„Bogata w składniki odżywcze dieta roślinna jest korzystna dla zdrowia układu krążenia. Żywienie skoncentrowane na roślinach wcale nie musi być wegetariańskie” – zapewnia dr Yuni Choi z University of Minnesota w Minneapolis, jedna z głównych autorek badania.

Zdaniem badaczki ludzie mogą swobodnie wybierać dowolne pokarmy roślinne, które w jak największym stopniu powinny być naturalne, a nie wysokoprzetworzone. Nie ma jednak przeciwwskazań, by od czasu do czasu jeść umiarkowane ilości produktów zwierzęcych – najlepiej chudy drób, ryby, jajka i niskotłuszczowe produkty mleczne bez dodatku cukru.

Jedzenie roślin ma też pozytywny wpływ na kobiety, które przeszły menopauzę

To jednak nie wszystko, bo naukowcy równolegle prowadzili także kolejne badania związane z dietą roślinną – tym razem z udziałem kobiet w okresie pomenopauzalnym w wieku od 50 do 79 lat. Część pań stosowało dietę obniżającą poziom cholesterolu (opartą m.in. na niskoprzetworzonych produktach roślinnych, kaszach, warzywach, owocach, roślinach strączkowych, jagodach i soi). Ich wyniki zestawiono zaś z osobami, które na co dzień nie żywiły się samymi roślinami.

Okazało się, że w porównaniu do pozostałych uczestniczek badania kobiety, w których diecie dominowały produkty roślinne, miały:

o 11 proc. mniejsze ryzyko rozwoju chorób serca,

o 14 proc. mniejsze ryzyko rozwoju choroby wieńcowej,

o 17 proc. mniejsze ryzyko niewydolności serca.

Okazuje się, że jedzenie naturalnych produktów może mieć także pozytywny wpływ na kobiety, które przeszły menopauzę. Teraz badacze chcą się przyjrzeć temu, w jaki sposób dieta roślinna wpływa na zdrowie różnych kultur.

Czytaj też:

Czekolada na... odchudzanie? Pomaga schudnąć kobietom podczas menopauzy – zaskakujące odkrycieCzytaj też:

Orzeszki ziemne mogą zwiększać ryzyko przerzutów nowotworowych. Nowe odkrycie