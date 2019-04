Nowoczesne leki na raka nerki w zaawansowanym stadium

Rak nerki

Czynnikami ryzyka raka nerki (rak nerkokomórkowy) są: płeć męska, palenie papierosów, otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz predyspozycja genetyczna. Najczęstszymi objawami tego nowotworu jest ból umiejscowiony po boku brzucha, krwiomocz oraz powiększenie obwodu brzucha. Niestety, objawy te są niespecyficzne i rzadko występują jednocześnie. Z tego powodu istnieje znaczna grupa pacjentów u których rak nerki rozpoznawany jest w stadium zaawansowanym z przerzutami umiejscowionymi najczęściej w płucach, kościach i w mózgu. Rak nerki jest niewrażliwy na chemioterapię, dlatego w leczeniu stadium zaawansowanego duże nadzieje pokłada się w leczeniu biologicznym, opartym na przeciwciałach działających na precyzyjne mechanizmy molekularne.

Nowe leczenie ostatniej szansy

Na łamach „New England Journal of Medicine” opublikowano dwa badania, które zdecydują o rejestracji nowych linii leczenia zaawansowanego raka nerki. W badaniach porównywano standardowe leczenie sunitinibem z nowymi kombinacjami: pembrolizumab plus axitinib oraz awelumab plus axitinib. W obu badaniach połączenie leków biologicznych okazało się skuteczniejsze od leczenia sunitinibem. Czas przeżycia pacjentów oraz czas wolny od progresji (czas do pogorszenia stanu zdrowia) istotnie się wydłużyły w porównaniu ze standardową kuracją. Niestety nowe linie leczenia, podobnie jak sunitinib, charakteryzowały się wysoką częstością ciężkich efektów ubocznych ok. 70-75%.

