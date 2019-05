Cukrzycowa choroba nerek – nowy lek zmniejszy ryzyko dializoterapii

Cukrzycowa choroba nerek

Rozwojowi cukrzycowej choroby nerek sprzyjają takie czynniki jak: otyłość, nadciśnienie, palenie papierosów oraz spożywanie nadmiernej ilości soli. Utrata nefronów w cukrzycy (jednostka odpowiadająca za filtrację krwi) jest nieodwracalna i powoduje, że nie ma możliwości przywrócenia w pełni funkcji nerek, a jedynie spowolnienie galopującej niewydolności. Konsekwencją niewydolności nerek jest konieczność rozpoczęcia dializoterapii lub przeszczep nerki. Ze względu jednak na koszty tych procedur oraz ryzyko jakie jest związane z przewlekłą dializoterapią oraz transplantacją poszukuje się metod farmakologicznych, spowalniających progresję nefropatii.

Antrasentan

Na łamach prestiżowego czasopisma „Lancet” opublikowano wyniki badania klinicznego nowego leku z grupy blokerów receptora dla endoteliny: atrasentanu. Do badania włączono ponad 2600 pacjentów z cukrzycą typu 2 z których połowa przez ponad 2 lata otrzymała lek, a druga połowa placebo. Po okresie obserwacji ryzyko pogorszenia funkcji nerek, w tym dializy, przeszczepu oraz śmierci z powodu niewydolności nerek w grupie otrzymującej lek było o 35 proc. niższe w porównaniu z grupą stosującą placebo. Atrasentan poza pozytywnym wpływem na funkcję nerek, zwiększał ryzyko retencji płynów oraz anemii. Co ważne, efekty uboczne terapii nie miały wpływu na pogorszenie wydolności serca oraz częstość przyjęć do szpitala. Podsumowując, antrasentan wydaje się mieć pozytywny efekt u pacjentów z cukrzycową chorobą nerek. Kluczowe jednak będzie obserwacja efektów ubocznych terapii.

