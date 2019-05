Nowy lek przeciwcukrzycowy chroniący nerki

Cukrzyca typu 2

Szacuje się, że nawet 3 miliony Polaków chorują na cukrzycę, a 90 proc. ma cukrzycę typu 2. Ta rozwija się na podłożu insulinooporności, która wymusza wzmożoną produkcję insuliny przez trzustkę, co z kolei może skończyć się jej niewydolnością, prowadzącą do braku produkcji insuliny. Długotrwale zwiększone stężenie glukozy we krwi w odległym czasie powoduje rozwój powikłań cukrzycy – w tym cukrzycową chorobę nerek, która prowadzi do niewydolności nerek, W takim przypadku konieczne może być wdrożenie dializ, a nawet dojść do przeszczepu nerek. Dlatego też szczególnie poszukiwane są leki przeciwcukrzycowe, które zmniejszają ryzyko chorób nerek.

Kanagliflozyna – lek przeciwcukrzycowy, który chroni nerki

Kanagliflozyna jest doustnym lekiem dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Na łamach prestiżowego czasopisma „New England Journal of Medicine” opublikowano pracę naukową, badającą pozytywny wpływ leku na funkcję nerek. Naukowcy zauważyli, że w ponad 2,5-rocznej obserwacji stosowanie kanagliflozyny wiązało się ze zmniejszeniem o 30 proc. ryzyka schyłkowej niewydolności nerek (wymagającej leczenia dializami lub przeszczepu nerki) lub śmierci w porównaniu z placebo. Ponadto stosowanie kanagliflozyny zmniejszało ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru o 20 proc. oraz zaostrzenia niewydolności serca o 39 proc. w porównaniu z placebo. Niestety obecnie lek jest bardzo drogi i w Polsce cena za opakowanie przekracza 200-300 zł.

