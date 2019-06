Krem, maść czy żel? Jak pozbyć się blizn?

Blizny po oparzeniu, urazie, zabiegu chirurgicznym lub po trądziku stają się często przyczyną poważnych problemów z samooceną i sprawiają, że posiadające je osoby cechuje mniejsza pewność siebie. Jest to w pełni uzasadnione, bo blizny w widocznym miejscu nie tylko szpecą, ale także stają się „obiektem” zainteresowania oraz są powodem nieprzyjemnych komentarzy. Jak pozbyć się blizn?

Jak powstaje blizna?

Blizna jest czymś w pełni naturalnym; powstaje w procesie gojenia się głębokiego rozcięcia skóry na skutek np. zabiegu chirurgicznego i zranienia, uszkodzenia tkanek w czasie poparzenia oraz procesu zapalnego, który jest obserwowany np. w przypadku trądziku. Cechuje je różna struktura oraz odmienny od reszty skóry koloryt. Tworzą się z tkanki łącznej włóknistej, a ich wygląd jest w dużej mierze uzależniony od tego, czy mamy genetyczne skłonności do tworzenia się blizn oraz od miejsca urazu.

Specyficznym rodzajem blizn są bliznowce, które mogą powstawać w miejscu nawet niewielkich urazów np. zadrapań i niegroźnych ran; powstają one często np. w miejscu przekłucia ucha, tworząc dziwne i dość nietypowe twory na skórze. Bliznowiec może wykazywać tendencję do nawrotów i odnawiać się nawet po specjalistycznych zabiegach dermatologicznych.

Na proces powstawania blizn może wpływać wiele czynników. Oprócz indywidualnych predyspozycji i skłonności genetycznych na wielkość i wygląd blizny wpływają także proces gojenia, wielkość urazu oraz zastosowanie sposobów ograniczających ryzyko powstania szpecących pozostałości po uszkodzeniu skóry.

Rodzaje blizn

Wybór preparatu na blizny jest w dużej mierze uzależniony od rodzaju zmiany, którą chcemy zredukować. Wyróżniamy m.in. będące skutkiem procesów gojenia się skóry blizny przerostowe oraz będące skutkiem stanów zapalnych (trądzik) i chorób zakaźnych (ospa) blizny atroficzne. Wskutek rozległego i głębokiego oparzenia skóry powstają często twarde i szczególnie trudne do usunięcia blizny pooparzeniowe, mogące powodować przykurcze i inne poważne problemy.

Co ciekawe istnieją też blizny, które nie są spowodowane urazem zewnętrznej warstwy skóry i są to występujące w szczególności u kobiet rozstępy. W przypadku rozstępów nie mamy do czynienia z naruszeniem naskórka i skóry właściwej, ale rozerwaniem włókien pod jej powierzchnią. Rozstępy nie bolą i nie krwawią, jednak również szpecą ciało i stają się przyczyną kompleksów.

Co pomaga na blizny?

W aptekach i nie tylko możemy kupić różne rodzaje preparatów na blizny, ale to, który z nich zastosujemy, uzależnione jest przede wszystkim od tego, jaką bliznę posiadamy i czy jest ona świeżą „pamiątką” po urazie lub zabiegu. Zdecydowanie najlepsze efekty leczenia obserwowane są w przypadku świeżych blizn, które były odpowiednio pielęgnowane od momentu zagojenia się rany. W sytuacji, gdy mamy na skórze „starą” bliznę, efekty stosowania preparatów aplikowanych na skórę mogą być różne i w wielu przypadkach nie będą w pełni satysfakcjonujące, dlatego warto rozważyć specjalistyczne zabiegi dermatologiczne oraz skorzystać z licznych zabiegów medycyny estetycznej np. laseroterapii.

Jak usunąć blizny? Kiedy wybrać maść, żel, a kiedy krem?

To, jaki preparat wybierzemy, musi być uzależnione od rodzaju blizny np.:

w przypadku świeżych blizn po operacjach i oparzeniach najlepszym wyborem będzie zmiękczający żel lub krem o dodatkowych właściwościach ochronnych,



w przypadku starych blizn, które chcemy wygładzić i rozjaśnić konieczne może okazać się zastosowanie silnej maści o działaniu rozjaśniającym odznaczającą się od reszty skórę bliznę,



w przypadku blizn spowodowanych trądzikiem lub ospą wietrzną najczęściej stosuje się dostępne jedynie na receptę retinoidy w postaci maści i kremów o intensywnym działaniu złuszczającym.



Ostateczny wybór zawsze warto skonsultować ze specjalistą. Dermatolog podpowie, jaki preparat na blizny będzie idealnie dopasowany do potrzeb i stanu skóry oraz rodzaju blizny.