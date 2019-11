6 mitów na temat antybiotyków

Antybiotyk nie jest lekarstwem na wszystkie choroby. Zwalcza on jedynie infekcje bakteryjne, więc nie powinien być stosowany do leczenia chorób, które powodują wirusy, a to one najczęściej odpowiedzialne są za rozwój sezonowych infekcji i większości chorób zakaźnych, które dotyczą m.in. dzieci. Jak stosować antybiotyki, żeby sobie nie zaszkodzić?

Co to jest antybiotyk?

Antybiotyki to leki zawierające wtórne produkty metabolizmu określonego szczepu chorobotwórczych bakterii. Hamują one wzrost oraz rozwój szkodliwych drobnoustrojów, chroniąc przed rozprzestrzenianiem się infekcji w organizmie. Stosowane we właściwy sposób i zgodnie z przeznaczeniem, pozwalają szybko zwalczyć chorobę i powrócić do zdrowia. Niestety, powszechne nadużywanie antybiotyków powoduje nie tylko szereg konsekwencji zdrowotnych, ale także sprawia, że chorobotwórcze drobnoustroje uodparniają się na działanie dotychczas stosowanych leków. W efekcie leczenie wielu chorób bakteryjnych staje się coraz trudniejsze.

Mity na temat antybiotyków

1. Antybiotyk jest dobrym lekiem na każdą infekcję

To najczęściej powielany mit. Antybiotyki nie są dobrym wyborem przy infekcjach wirusowych oraz grzybiczych, choć często sami pacjenci wymuszają na lekarzach ich przepisanie bez wykonania wcześniejszych badań, które pozwalają określić podłoże choroby. Większość infekcji, które nie przebiegają z wysoką gorączką oraz nie utrudniają normalnego funkcjonowania, nie jest spowodowanych przez bakterie. Warto o tym pamiętać i nie przyjmować antybiotyków bez wyraźnych wskazań i na wszelki wypadek.

2. Antybiotyk pozwala uniknąć brania zwolnienia z pracy

Coraz czyściej sięgamy po antybiotyki, aby uniknąć konieczności pozostania w domu i brania zwolnienia z pracy. To duży błąd, który może skutkować nie tylko wyjałowieniem organizmu, ale także poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi w momencie, gdy faktycznie zajdzie konieczność zastosowania antybiotykoterapii.

Stosowanie antybiotykoterapii z powodu infekcji bakteryjnej nie zwalnia z konieczności pozostania w domu i ograniczenia aktywności zawodowej! W sytuacji, gdy musimy stosować antybiotyk, trzeba pozostać w domu i zastosować się do zaleceń lekarza.

3. Każdy antybiotyk działa w taki sam sposób

To kolejny mit. Różne rodzaje antybiotyków wykazują odmienne działanie na konkretne szczepy bakterii. Z tego względu nie należy m.in. przyjmować antybiotyku, który pozostał nam po skończonej kuracji bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

4. Antybiotyku nie trzeba przyjmować o wyznaczonej porze

Co, ile brać antybiotyk? Antybiotyk należy brać zgodnie ze wskazaniami lekarza. Jest to niezbędne w celu jego prawidłowego działania. Zbyt długie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami mogą powodować osłabienie działania leku. W przypadku przyjmowania kolejnych dawek w zbyt krótkich odstępach czasu także nie wpływamy pozytywnie na stan zdrowia i zwiększamy ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku np. nudności, wymiotów lub bólu brzucha. To samo tyczy się dawki antybiotyku – jej samodzielne zwiększanie lub zmniejszanie jest niebezpieczne dla zdrowia.

5. Fermentowane napoje mleczne mogą zastąpić kurację osłonową

Probiotyki i prebiotyki, które zalecane są podczas antybiotykoterapii, chronią przed wyjałowieniem organizmu. Ich działanie jest znacznie silniejsze niż bakterii zawartych w fermentowanych napojach mlecznych. Z tego względu stosowanie wysokiej jakości prebiotyków i probiotyków efektywniej chroni organizm przed skutkami ubocznymi stosowania antybiotykoterapii.

6. Można przestać przyjmować antybiotyk, gdy poczujemy się lepiej

Antybiotyki zwykle działają bardzo szybko, więc w ciągu 2-3 dni możemy odczuć znaczną różnicę w samopoczuciu i zauważyć, że objawy choroby ustępują. Nie jest to wskazaniem do przerwania kuracji – trzeba wziąć tyle dawek antybiotyku, ile zalecił lekarz, bo inaczej leczenie będzie nieefektywne, a objawy choroby mogą szybko powrócić.

