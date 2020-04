Przewlekle przyjmujesz leki przeciwbólowe? 6 zasad, których musisz przestrzegać

Kiedy ból jest przewlekły?

Leki przeciwbólowe przyjmowane są przewlekle głównie przez osoby, które doświadczają bólu przewlekłego. Zwykle jest on wywołany chorobą przewlekłą, czyli np. chorobą zwyrodnieniową stawów. I tak jak zwykły ból jest nieprzyjemnym doznaniem, który informuje o zagrożeniu, dzięki czemu mobilizuje organizm do obrony przed możliwym uszkodzeniem, tak w bólu przewlekłym, nie jest on sygnałem ostrzegawczo-obronnym, a stanem chorobowym samym w sobie. Specjaliści określają, że ból ten (jeśli nie jest nowotworowy) zwykle musi trwać minimum 3 miesiące, a w niektórych przypadkach nawet 6 miesięcy. W takiej sytuacji jest źródłem cierpienia, obniża znacząco jakość życia chorego oraz ma niekorzystny wpływ na każdą sferę jego życia. Niestety ból przewlekły dotyczy około 20 proc. społeczeństwa i jeśli jest to ból nienowotworowy, to najczęściej jest związany z chorobą zwyrodnieniową stawów, bólami krzyża lub głowy i tylko u 0,5-0,8 proc. stanowi ból neuropatyczny (w wyniku urazu, infekcji, promieniowania itp.).

6 zasad, których należy się trzymać, przyjmując przewlekle leki przeciwbólowe

1. Przewlekłe stosowanie leków przeciwbólowych musi być skonsultowane z lekarzem

Jeśli ból trwa minimum 3 miesiące i żadne leki przeciwbólowe bez recepty nie pomagają go uśmierzyć, należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Wizytę trzeba odbyć także wtedy, gdy leki tylko zmniejszają ból, który jednak w mniejszym stopniu nadal utrzymuje się przez znaczny czas. Ból przewlekły może być przyczyną poważnej choroby, dlatego zawsze należy sprawdzić, co jest jego przyczyną. Nie można go bagatelizować i zrzucać np. na karb przemęczenia czy niewyspania. Ból jest sygnałem z organizmu, który jeśli jest przewlekły, to powinien być pod kontrolą lekarza.

2. Leki należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami

Ból przewlekły zwykle negatywnie wpływa na pacjenta, obniżając jakość jego życia, dlatego niektórzy pacjenci w nadziei, że minie, podejmują samodzielnie decyzje o zwiększeniu dawki stosowanych preparatów. Należy jednak pamiętać, że zarówno słabe i silne opioidy przepisywane na receptę, jak i leki przeciwbólowe bez recepty, mogą być niebezpieczne i w najgorszym wypadku powodować nawet śmierć chorego. Dlatego tak ważne jest, by bezwzględnie trzymać się zaleceń lekarza i nie zwiększać dawki preparatu, nawet podczas nasilenia bólu.

3. Nie można samodzielnie łączyć leków przeciwbólowych z innymi lekami

Leki przeciwbólowe stosowane przewlekle mogą wchodzić w interakcje z innymi substancjami, dlatego nie należy samodzielnie decydować się na wdrożenie dodatkowych preparatów – zawsze należy skonsultować to ze specjalistą. Jest to istotne, gdyż oprócz tego, że połączenie kilku preparatów może skutkować działaniami niepożądanymi, to dodatkowo może osłabiać lub zwiększać działanie niektórych z nich.

4. Działania niepożądane zawsze należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu

Należy pamiętać, że przewlekłe stosowanie leków przeciwbólowych może powodować działania niepożądane. Wśród nich najczęściej występują bóle głowy, nudności, wymioty, senność oraz zaparcia. Trzeba pamiętać, że można im zapobiegać, dlatego zawsze należy poinformować specjalistę o ich wystąpieniu. Nierzadko lekarz podejmuje działania, które pomagają je skutecznie wyleczyć lub decyduje się na zmianę środka farmakologicznego.

5. Nie należy łączyć leków przeciwbólowych z alkoholem

Należy pamiętać, że leki wchodzą w interakcje z alkoholem, dlatego też przed jego spożyciem, trzeba zapoznać się z ulotką preparatu bądź dowiedzieć się o tym więcej od lekarza prowadzącego.

6. Przed podjęciem decyzji o kierowaniu pojazdem, należy przeczytać ulotkę leku

Ból przewlekły wymusza stosowanie leków przeciwbólowych, dlatego chorzy, którzy chcą kierować pojazdem, powinni sprawdzić najpierw, czy stosowany preparat nie wpływa negatywnie na zdolność do kierowania pojazdami.

