Jak złagodzić ból w dole pleców? Wypróbuj jogę i Tai Chi

Około 80 procent dorosłych w Stanach Zjednoczonych odczuwa ból w dolnej części pleców. W nowym przeglądzie naukowcy z Florida Atlantic University stwierdzili, że ćwiczenia oparte na aktywności umysłu i ciała, takie jak Tai Chi i joga, są skuteczne w leczeniu bólu dolnej części pleców.

Ból pleców powszechnym problemem

„Złą wiadomością jest to, że ból pleców jest bardzo powszechny i wyniszczający dla samopoczucia. Wszystko, co możemy zrobić, aby zapobiec bólowi pleców, jest więc tego warte i to podkreślamy w tym badaniu” – powiedział dr Nick Shamie, chirurg i ortopeda kliniczny. „Ludzie myślą, że joga jest wtedy, gdy tylko siedzą ze skrzyżowanymi nogami i mruczą mantry. Ale zmodernizowała się i przekształciła przede wszystkim w ćwiczenia aerobowe” – dodał.

Osoby z bólem dolnej części pleców są często zachęcane do początkowego spróbowania leczenia niefarmakologicznego, takiego jak ćwiczenia fizyczne, w celu opanowania bólu. Badacze z Florydy ocenili skuteczność trzech takich ćwiczeń umysł-ciało: joga, tai chi (które obejmują delikatne ćwiczenia fizyczne i rozciąga się wraz z treningiem uważności) oraz qi gong (chińska terapia medytacyjna skoncentrowana na świadomości ciała podczas powolnych i powtarzalnych ruchów ciała).

Co odkryli naukowcy?

Naukowcy odkryli, że ćwiczenia umysł-ciało, takie jak joga i Tai Chi, skutecznie zmniejszają ból w dolnej części pleców, zmniejszają ograniczenia związane z bólem, poprawiają zdolności funkcjonalne oraz zmniejszają depresję i lęk. Joga, Tai Chi i qi gong mogą być stosowane jako skuteczna alternatywa leczenia leków przeciwbólowych, zabiegów chirurgicznych lub zabiegów opartych na zastrzykach, sugerują autorzy badana.

„Ból pleców jest poważnym problemem zdrowia publicznego, często przyczyniającym się do stresu emocjonalnego, a także problemów ze snem” – napisał w komunikacie prasowym dr JuYoung Park, autor badań i profesor nadzwyczajny w na Uniwersytecie we Florydzie. Ludzie cierpiący na przewlekły ból pleców są przepełnieni niepokojem i strachem. Doświadczenia umysłowo-fizyczne, takie jak joga i Tai Chi, doskonale nadają się do rozwiązania tych problemów.

Oprócz wzmacniania ciała, ćwiczenia takie jak joga i Tai Chi, mają dodatkową zaletę wzmocnienia umysłu – twierdzi ekspertka fitness i krajowy rzecznik American College of Sports Medicine dr Pamela Peeke. „Moim zdaniem joga i Tai Chi są bardzo korzystne dla dużej populacji osób z bólem pleców. Oczywiście zawsze najpierw lekarz powinien przeprowadzić ocenę, aby wykluczyć wszelkie przeciwskazania. Należy także zacząć od łagodnej formy jogi regeneracyjnej, a następnie stopniowo zwiększaj intensywność. To samo dotyczy Tai Chi”.

