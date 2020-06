Jak długo trwa leczenie boreliozy?

Borelioza (choroba z Lyme) to choroba odkleszczowa, którą wywołują bytujące w organizmie pajęczaka bakterie. Krętki Borrelia mogą zaatakować różne organy i układy, powodując dość niespecyficzne objawy, dlatego często występują problemy z szybkim zdiagnozowaniem schorzenia. Wdrożenie odpowiedniego leczenia jest kluczowe dla zdrowia osoby zakażonej boreliozą, dlatego warto każdego wyciągniętego z ciała kleszcza poddać badaniu, które pomoże określić ryzyko zakażenia.

Ryzyko zakażenia boreliozą

Szacuje się, że ryzyko zakażenia boreliozą wynosi kilka lub kilkanaście procent w zależności od rejonu kraju, w którym dojdzie do ugryzienia, co ma związek z liczbą zakażonych kleszczy na danym terenie. Od lat najwięcej przypadków zakażenia boreliozą diagnozuje się w województwach północno-wschodniej, centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Co roku prowadzona jest akcja informacyjna, którą ma na celu uświadomienie społeczeństwa w kwestiach ochrony przed ugryzieniem kleszcza oraz sposobów bezpiecznego usunięcia go ze skóry.

Do zakażenia boreliozą dochodzi, gdy bakterie z organizmu kleszcza wnikną do organizmu człowieka – ma to miejsce po upływie około doby od momentu wbicia się kleszcza w ciało, więc jego szybkie i prawidłowe usunięcie znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na boreliozę. Ważne: czas bytowania kleszcza na ciele człowieka nie ma znaczenia w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu – w tym przypadku wirus wnika do organizmu już w momencie ugryzienia i jest niezwykle groźny dla człowieka.

Borelioza jest chorobą, na którą do tej pory nie wynaleziono skutecznej szczepionki. Można się przed nią chronić, stosując środki odstraszające kleszcze, nosząc odpowiednią odzież, która zakrywa ciało, a także dokładnie sprawdzając, czy nie przynieśliśmy ze spaceru niebezpiecznych pajęczaków.

Borelioza – objawy

Objawy boreliozy zależą od tego, jaki organ lub układ zaatakowały krętki Borrelia. Choroba przebiega w dwóch fazach:

wczesna faza boreliozy trwa kilka tygodni od momentu ugryzienia przez kleszcza-nosiciela i zakażenia krętkami Borrelia,



późna faza boreliozy trwa od kilku miesięcy do kilku lat.

Wcześnie rozpoczęte leczenie boreliozy ułatwia pokonanie choroby i zabezpiecza przed ogromnym obciążeniem i degradacją organizmu wskutek długotrwałego namnażania się bakterii.

Za częsty objaw boreliozy uważa się rumień wędrujący, jednak nie występuje on u wszystkich osób zakażonych. Rumień wędrujący ma charakterystyczny wygląd – przypomina tarczę strzelniczą.

Do objawów boreliozy zalicza się także, m.in. niewiadomego pochodzenia objawy neurologiczne, wędrujące bóle stawów, zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie opon mózgowych. W wielu przypadkach objawami boreliozy jest osłabienie i gorsze samopoczucie oraz spadek odporności.

Borelioza – leczenie

Leczenie boreliozy może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Ogromne znacznie ma szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia we wczesnej fazie choroby, kiedy nie zaatakowała ona jeszcze kluczowych narządów i układów w organizmie. W leczeniu boreliozy stosuje się przede wszystkim antybiotyki oraz leki wspomagające ich działanie w przypadku ostrego i przewlekłego przebiegu choroby, który powoduje degradację organizmu. Antybiotyki na boreliozę nie zawsze okazują się skuteczne ze względu na indywidualną reakcję organizmu każdego pacjenta, dlatego czasami zachodzi konieczność przetestowania kilku leków. Najczęściej leczenie boreliozy trwa od 2 do 4 tygodni, jednak zdarzają się przypadki, w których zachodzi konieczność podawania leków przez dłuższy czas. W sytuacji, gdy choroba zaatakuje np. stawy, serce lub skórę może zajść konieczność zastosowania dodatkowych leków i przeprowadzenia zabiegów medycznych.

