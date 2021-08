Periodontolog – lekarz z gabinetu stomatologicznego. Czym się dokładnie zajmuje?

Periodontologia to jeden z działów stomatologii, który zajmuje się schorzeniami dotyczącymi otaczających zęby dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej, a także profilaktyką chorób przyzębia.

Leczenie periodontologiczne może być konieczne u wielu pacjentów ze względu na uszkodzenia przyzębia, związane z zakażeniami bakteryjnymi i grzybiczymi stany zapalne dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej, a także atakującą coraz młodsze osoby paradontozę.

Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej

Periodontolog to lekarz, do którego powinniśmy się udać w przypadku wystąpienia objawów schorzeń przyzębia. Przyzębiem nazywamy tkanki stabilizujące zęby w zębodołach i chroniących szyjki oraz korzenie zębowe. Specjalista periodontolog zajmuje się także profilaktyką, diagnostyką i leczeniem schorzeń dotyczących błon śluzowych jamy ustnej. Współpracując z lekarzem stomatologiem, dba o utrzymanie dobrego stanu zdrowia jamy ustnej, przeciwdziałając m.in. przedwczesnej utracie zębów.

Nie wszystkie schorzenia dotyczące jamy ustnej leczy stomatolog. Specjaliści innych działów stomatologii także powinni być przez nas systematycznie odwiedzani, dzięki czemu będziemy mogli uniknąć poważnych skutków ubocznych, które związane są m.in. z gromadzeniem się przy linii dziąseł oraz pod dziąsłami kamienia nazębnego. Płytka bakteryjna to jedna z częstych przyczyn próchnicy, a także innych chorób jamy ustnej, do których zaliczamy zapalenie dziąseł i paradontozę.

Czym zajmuje się periodontolog?

Jak już zostało wspomniane, lekarz periodontolog diagnozuje i leczy choroby przyzębia i stany zapalne śluzówki jamy ustnej. Pod „opieką” periodontologa znajdują się m.in. nasze dziąsła, których zadaniem jest ochrona szyjek i korzeni zębowych przed działaniem różnych czynników drażniących, a także chorobotwórczych drobnoustrojów.

Warto wiedzieć, że zdrowe i piękne zęby to jedynie połowa drogi do idealnego uśmiechu. Coraz częściej przyczyną poważnych problemów, oprócz próchnicy i wad zgryzu, są także schorzenia przyzębia, które dotyczą nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. Nieleczone dziąsła to nie tylko przyczyna poważnych problemów z zębami, ale także zagrożenie dla ogólnego stanu zdrowia oraz potencjalne źródło uogólnionych infekcji i poważnych schorzeń np. mięśnia sercowego.

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie periodontyczne pozwalają uniknąć uciążliwych, bolesnych i utrudniających spożywanie pokarmów dolegliwości, jak również chronią przed pogorszeniem się ogólnego stanu zdrowia na skutek przewlekłych infekcji przyzębia, które najczęściej mają podłoże bakteryjne.

Choroby przyzębia i choroby błony śluzowej jamy ustnej

Zarówno choroby przyzębia, jak i choroby błony śluzowej jamy ustnej mogą mieć różne podłoże. Często związane są z infekcjami bakteryjnymi oraz zakażeniami grzybiczymi, a także uszkodzeniami śluzówki jamy ustnej, które powstają na skutek m.in. noszenia aparatów ortodontycznych i protez zębowych. We wnętrzu jamy ustnej działają także silne kwasy, substancje toksyczne (pochodzące z alkoholu, dymu tytoniowego, leków), enzymy trawienne oraz drobnoustroje, co sprawia, że pojawiają się na śluzówce różne zmiany.

Zdrowe dziąsła stanowią skuteczną ochronę przed różnymi czynnikami drażniącymi i drobnoustrojami, jednak coraz częściej diagnozowane są ich schorzenia. Paradontoza i prowadzące do jej rozwoju zapalenie dziąseł to najczęstsze z przyczyn wizyty u periodontologa. Czynnik zapaleniotwórczy, czyli gromadzący się na linii dziąseł, w przestrzeniach międzyzębowych i poniżej linii dziąseł kamień nazębny, jest pożywką dla bakterii, które powodują stan zapalny.

Rozpulchnienie dziąseł oraz obniżenie ich linii prowadzi do gromadzenia się w kieszonkach dziąsłowych resztek pokarmów, co nasila dolegliwości, prowadząc do rozwoju ropni i próchnicy. Schorzenia przyzębia to poważny problem, który wymaga szybkiej diagnostyki oraz wiąże się z długotrwałym leczeniem, dlatego lepiej mu zapobiegać.

Kiedy zgłosić się na wizytę?

O tym, że mamy problem ze zdrowiem dziąseł i powinniśmy zgłosić się do periodontologa świadczą m.in.:

samoczynne krwawienia z dziąseł,

krwawienie z dziąseł podczas spożywania twardych pokarmów i szczotkowania zębów,

nadwrażliwość zębów, która związana jest z odsłonięciem szyjek zębowych,



ból, pieczenie, swędzenie dziąseł,

nieprzyjemny zapach z ust,

widoczne obniżenie się linii dziąseł,

przemieszczanie się zębów w szczęce,

rozchwianie zębów.

