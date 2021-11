Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Najważniejsze informacje

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Jako trzecia dawka będzie podana szczepionka firmy Pfizer lub firmy Moderna – bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał.

Dlaczego należy przyjąć trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19?

Trzecia dawka nazywana jest dawką przypominającą – to dlatego, że ma „przypomnieć” naszemu układowi odpornościowemu jak poradzić sobie z wirusem. Po sześciu miesiącach od zaszczepienia poziom przeciwciał może znacznie zmaleć. To dlatego, że szczepionka nie chroni nas dożywotnio, a dawka przypominająca ma wspomóc budowę odporności. Celem szczepienia przypominającego jest wzmocnienie komórkowej i humoralnej odpowiedzi komórkowej skierowanej przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Podanie szczepionki jest bezpieczne dla zdrowia, dlatego warto zrobić to profilaktycznie.

Pamiętajmy, że szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie.

Osoby w pełni zaszczepione a dawka przypominająca

Pełny schemat szczepienia obejmuje przyjęcie dwóch dawek szczepionki preparatami: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca lub przyjęcie jednej dawki szczepionki preparatu Johnson & Johnson. Dawkę przypominającą otrzymują osoby, u których minęło co najmniej sześć miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Grupy, którym szczególnie zaleca się przyjęcie trzeciej dawki

Dodatkową dawkę szczepionki (minimum 28 dni od ostatniej dawki) powinny szczególnie otrzymać osoby, których układ odpornościowy może być osłabiony. Zabieg ten pozwoli na osiągnięcie optymalnej ochrony przed chorobą COVID-19. Wymienia się tutaj grupy:

otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe,

po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,

po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat,

z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,

z zakażeniem wirusem HIV,

leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,

dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Szczepienia przypominające zaleca się także:

osobom po 50. roku życia, które zakończyły podstawowy schemat szczepienia co najmniej 6 miesięcy temu,

pracownikom ochrony zdrowia, którzy otrzymali ostatnią dawkę szczepionki co najmniej 6 miesięcy temu.

Jak zapisać się na trzecią dawkę?

Jak podaje oficjalny serwis rządowy pacjent.gov.pl, zapisać można się w następujący sposób:

poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl

poprzez aplikację mojeIKP: Dowiedz się jak ściągnąć aplikację mojeIKP na telefon

zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989

skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień

zapisać się, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego. Można to zrobić online lub ściągnąć ze strony, wypełnić i przynieść ze sobą. Jeśli zapomnisz o kwestionariuszu, dostaniesz go w punkcie szczepień. Unijny Certyfikat COVID będzie ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominjącej.

Skuteczność szczepień przypominających została udowodniona naukowo

Pfizer/BioNTech – Dawka przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19 wykazała w trzeciej fazie badania wykazała 95,6 proc. skuteczności przeciwko koronawirusowi, w tym wariantowi Delta. Uczestnicy badania przyjmowali dawkę przypominającą mniej więcej 11 miesięcy po otrzymaniu drugiej. Z kolei w wyniku badań przeprowadzonych w Izraelu trzecia dawka o 93 proc. zmniejszała ryzyko hospitalizacji w związku z zakażeniem COVID-19 w porównaniu z dwiema dawkami.

Moderna – „Trzecia dawka Spikevax (szczepionki Moderna) podana 6 do 8 miesięcy po drugiej dawce doprowadziła do wzrostu poziomu przeciwciał u osób dorosłych, u których poziom ten ulegał zmniejszeniu" – podała Europejska Agencja Leków (EMA). Dawka przypominająca składa się z połowy dawki stosowanej w szczepieniu podstawowym.

Który preparat wybrać?

Warto pamiętać, że obecnie nie ma szczegółowych badań, które przyniosłyby jednoznaczną odpowiedź na pytanie: Pfizer, czy Moderna? Którym preaparatem lepiej jest się zaszczepić w dawce przypominającej?

Przypomnijmy, że łączenie różnych preparatów przeciwko COVID-19 może wzmacniać odporność na koronawirusa. Wynika to z badań opublikowanych w czasopiśmie „Science”, które obejmowały przypadki zaszczepienia się preparatami Pfizer i AstraZeneca. Powołując się na te wyniki badań ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dr n. med. Paweł Grzesiowski potwierdził, że mieszanie różnych szczepionek przeciwko COVID-19 powoduje wysokie stężenie przeciwciał bez wzrostu niepożądanych działań poszczepiennych.

