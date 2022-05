Do kardiologa na NFZ, rezonans i tomografię będzie można zapisać się przez internet. E–rejestracja rusza w maju

Resort zdrowia szykuje się do rewolucyjnych zmian w zakresie rejestracji pacjentów na porady do lekarzy specjalistów i specjalistyczne badania. Jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć pilotaż ułatwiający pacjentom zapisywanie się m.in. na tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, czy do poradni kardiologicznej – poinformował minister Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Centrum Kliniczno–Dydaktycznym CSK UM w Łodzi.

Pilotażowy program rusza w dwóch województwach

Program pilotażowy ruszy w drugiej połowie maja. Zostanie uruchomiony w województwach: łódzkim i mazowieckim. Pilotażowo będzie można zarejestrować się na wizytę u kardiologa raz na badania specjalistyczne: rezonans magnetyczny i tomografię komputerową. E–rejestracje mają zwiększyć dostępność do świadczeń zdrowotnych – wyjaśnia resort zdrowia.

E–usługi dla pacjentów są fundamentem cyfryzacji. Wystawiliśmy ponad miliard e-recept i 70 mln e-skierowań – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji.

Kolejki do specjalistów

Na wizytę do lekarzy specjalistów w Polsce trzeba czekać bardzo długo.

W Polsce są 1 192 placówki udzielające na NFZ świadczenia: konsultacja kardiologiczna. Średni czas oczekiwania to 189 dni. W województwie z najkrótszym czasem oczekiwania średnio czeka się 104 dni, a w rejonie z najdłuższymi kolejkami jest to 441 dni – podaje portal Świat Przychodni.

Kolejki do lekarzy specjalistów można sprawdzić za pośrednictwem Informatora Narodowego Funduszu Zdrowia. Strona terminyleczenia.nfz.gov.pl ułatwia wyszukanie pierwszego wolnego terminu do lekarza lub przychodni.

