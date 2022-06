Smaż dokładnie mięso! Unikniesz zakażenia groźnym pasożytem

Objawy zakażenia włośnicą pojawiają się po 10–14 dniach od momentu zarażenia. Początkowo objawia się nudnościami, wymiotami, zgagą i biegunką. Stan chorego jednak się pogarsza w momencie kiedy pasożyt zaczyna produkować larwy, które przedostają się do krwi zakażonej osoby. Pojawiają się obrzęki na ciele, bóle mięśni, gorączka i uczucie osłabienia. Charakterystyczne są też ciemne plamki, które mogą się pojawiać na płytce paznokcia.

Ciężki przebieg choroby

Choroba może mieć ciężki przebieg, szczególnie u osób, u których doszło do rozsiewu larw w różnych narządach. W jej wyniku może dojść do:

zapalenia mózgu,

zapalenia płuc,

zaburzenia funkcji serca,

silnych przykurczy mięśni.

Badania potwierdzające zakażenie

W diagnostyce włośnicy w pierwszej kolejności oznacza się poziom przeciwciał we krwi przeciwko włośniowi krętemu, które pojawiają się w drugim tygodniu po zakażeniu. Pobiera się również wycinek z mięśnia naramiennego w celu ostatecznego potwierdzenia zakażenia. Lekarz zleca również w takich przypadkach wykonanie morfologii krwi. Wzrost poziomu białych krwinek i eozynofili jest charakterystyczny dla infekcji włośniem, ale również innych infekcji pasożytniczych.

Leczenie

Leczenie włośnicy, gdy doszło już do rozsiewu larw w całym organizmie, jest bardzo trudne. Szansę na wyleczenie daje wczesne rozpoczęcie terapii, gdy nie doszło jeszcze do wytwarzania larw włośnia w jelicie. Osoba zakażona włośnicą, oprócz przyjmowania leków, typu albendazol, mebendazol, powinna jak najdłużej odpoczywać i unikać obciążania mięśni, czasami nawet przez kilka tygodni. Większość osób, u których choroba zostanie odpowiednio wcześnie rozpoznana, udaje się wyleczyć i po kilku tygodniach wracają zdrowia. Gdy jednak dochodzi do powikłań, choroba może prowadzić do śmierci z powodu niewydolności serca, zatorowości płucnej czy zapalenia mózgu.

Jak uchronić się przed chorobą?

Przed zachorowaniem na włośnicę chroni dokładne smażenie mięsa. Dokładna obróbka cieplna pozwala zabić larwy i chroni przed rozwojem infekcji. Dodatkowo warto zawsze kupować mięso ze sprawdzonych źródeł i unikać jedzenia mięsa dzikich, niebadanych zwierząt – doradzają lekarze.

Czytaj też:

Lubisz sushi, jesz surowe ryby i mięczaki? Uważaj, możesz zarazić się przywrą!