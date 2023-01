Te leki warto mieć w domu na wypadek grypy, RSV czy koronawirusa

Grudniowa fala zachorowań na grypę, wirus RSV i koronawirusa prawdopodobnie za nami. Eksperci przypominają jednak, że to tylko chwilowy oddech i że nie powinniśmy zapominać o przestrzeganiu zasad higieny sanitarnej i unikać skupisk ludzkich. Rozpoczynające się ferie zimowe mogą to utrudnić, a w lutym zachorowań może być więcej. Tylko w grudniu odnotowano ponad 1,15 miliona zachorowań lub podejrzeń grypy w Polsce. To rekordowe dane.

Jakie leki warto mieć w domu?

Aby być przygotowanym na każdą infekcję, warto mieć w domu kilka podstawowych leków, które mogą pomóc nam uporać się z chorobą lub wzmocnić odporność, zmniejszając ryzyko złapania infekcji. Do leków tych należą:

probiotyk – sięganie po probiotyki w sezonie zwiększonej zapadalności na infekcje wirusowe, może pomóc nam uchronić się przed chorobą. Dotyczy to głównie dzieci, które w żłobkach lub przedszkolach stykają się z masą zarazków i bakterii. Podawanie dziecku probiotyku warto skonsultować z pediatrą, natomiast oficjalnie nie istnieją żadne przeciwwskazania, by podawać dzieciom probiotyki i uzupełniać ich mikroflorę jelitową w dobre bakterie

witaminę C – aby witamina C skutecznie wspomagała funkcjonowanie układu odpornościowego, powinna być zażywana przed zachorowaniem. W sezonie jesienno-zimowym warto jednak regularnie brać witaminę C, by uszczelniać naczynia krwionośne i chronić je przed przenikaniem wirusów

witaminę D – witamina D powinna zajmować jedno z czołowych miejsc w każdej domowej apteczce i to nie tylko w sezonie zachorowań, ale przez cały rok. Przyjmowanie witaminy D wzmacnia układ odpornościowy, modulując układ immunologiczny. Aby była skuteczna, należy przyjmować dawki odpowiednie do danego wieku – w przypadku dzieci w wieku 1-10 lat to 1000 j. na dobę, u młodzieży i dorosłych – 2000 jednostek na dobę

leki przeciwgorączkowe z ibuprofenem lub paracetamolem – jeszcze niedawno w niektórych aptekach był problem z zakupem leków przeciwgorączkowych, zwłaszcza tych dla dzieci. Warto zaopatrzyć się w te środki, nawet jeśli wszyscy domownicy są zdrowi, by w razie choroby nie biegać po aptekach w poszukiwaniu leków

Czytaj też:

Czy probiotyki mogą uchronić nas przed grypą?Czytaj też:

Co zrobić z buraków z zakwasu? Podpowiadamy, jak wykorzystać kiszone buraki