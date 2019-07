Czy naprawdę można złamać penisa?

Złamanie penisa to rzadki i wymagający interwencji chirurgicznej uraz, do którego dochodzi najczęściej w wyniku zgięcia penisa w stanie silnej erekcji np. podczas nagłej zmiany pozycji w czasie stosunku. Co jeszcze powoduje złamanie prącia i kiedy zachodzi ryzyko wystąpienia tak poważnego urazu?

Czy można złamać penisa?

Termin „złamanie” stosowany jest w przypadku urazów kości, więc trudno jest uwierzyć w to, że może dojść do złamania penisa. Niestety, jest to możliwe, choć liczba tego typu urazów prącia jest wyjątkowo niska.

Budowa penisa umożliwia wzwód na skutek podniecenia. W momencie napływu krwi do ciał jamistych członek twardnieje i wówczas może dojść do rozerwania (złamania) otoczki białawej oraz ciał jamistych. W niektórych przypadkach podczas urazu może także dojść do uszkodzenia cewki moczowej.

Złamanie penisa – przypadki medyczne

W polskiej literaturze medycznej opisano jedynie kilkanaście przypadków złamania penisa; pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w 1838 roku.

Najczęściej do złamania penisa dochodzi w wyniku nieszczęśliwego „wypadku” podczas miłosnych igraszek, które są zbyt intensywne. Czynnikiem ryzyka są w tym przypadku pozycje, w których kobieta jest stroną dominującą, jednak zdarzało się, że do złamania penisa dochodziło także w czasie masturbacji oraz nagłej zmiany pozycji w czasie snu, gdy mężczyzna był silnie pobudzony na skutek erotycznych marzeń sennych.

Warto zaznaczyć, że przypadki złamania penisa były także związane z samodzielnymi próbami prostowania krzywego członka, co powinno być przestrogą dla mężczyzn chcących korzystać z dostępnych na rynku „wynalazków” mających na celu wyprostowanie i wydłużenie penisa. Opisano też przypadki złamania penisa m.in. na skutek niefortunnego upadku z drabiny.

Złamanie penisa – objawy

Złamanie penisa daje bardzo charakterystyczne objawy. Należą do nich:

trzask pękającej otoczki białawej i ciał jamistych,



silny ból,



szybkie ustąpienie erekcji (jeżeli do urazu doszło w czasie wzwodu penisa),



zasinienie oraz obrzęk penisa,



wygięcie penisa, którego kształt przypomina saksofon.



W niektórych przypadkach może wystąpić także krwiomocz oraz krwawienie z penisa.

Objawy złamania penisa są na tyle charakterystyczne, że trudno pomylić je z objawami innych urazów tego narządu.

Złamany penis – leczenie

Złamanie penisa zawsze wymaga szybkiej interwencji lekarskiej. Postępowanie medyczne w tym przypadku obejmuje przygotowanie pacjenta do operacji mającej na celu usunięcie krwiaka, zszycie pękniętej otoczki białawej oraz złamanych ciał jamistych. Rekonwalescencja po zabiegu trwa zazwyczaj kilka dni; po całkowitym wygojeniu się rany pooperacyjnej konieczna jest późniejsza konsultacja lekarska, której celem jest wywiad w kierunku ewentualnych problemów ze wzwodem, mogących być efektem przebytego złamania penisa, a także badanie określające czy prącie nie uległo trwałemu skrzywieniu w wyniku złamania.

Jak uniknąć złamania penisa?

Nie jest łatwo złamać penisa, jednak zawsze warto mieć na uwadze fakt, że może dojść do takiego urazu. Aby go uniknąć, trzeba przede wszystkim zachować ostrożność w czasie współżycia w pozycjach, w których kobieta znajduje się na górze oraz w pozycjach na stojąco. Ważne, aby unikać nagłego przekręcania się w czasie stosunku i gwałtownej zmiany pozycji bez przerywania penetracji.

Do złamania penisa może także dojść w czasie masturbacji np. z użyciem różnych erotycznych zabawek dla mężczyzn oraz testowania coraz bardziej kreatywnych i nie zawsze bezpiecznych sposobów na samotne osiągnięcie przyjemności. Z tego względu warto zawsze mieć na uwadze swoje zdrowie oraz późniejszą sprawność seksualną i korzystać jedynie z atestowanych i dostępnych w profesjonalnych sklepach gadżetów dla dorosłych.

W większości opisanych w literaturze medycznej przypadków złamanie penisa było efektem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który okazał się wyjątkowo bolesny w skutkach. Wystarczyła nagła zmiana pozycji, nieświadome przekręcenie się na brzuch podczas snu lub niefortunny upadek, aby doszło do wyjątkowo bolesnego i wymagającego szybkiej operacji urazu. Całe szczęście, przypadki złamania penisa należą do rzadkości, jednak inne urazy tego niezwykle ważnego dla każdego mężczyzny narządu stają się coraz powszechniejszą przyczyną wizyty na SOR-ach, co świadczy o tym, że Polacy nie boją się eksperymentować w łóżku, a ich kreatywność w dążeniu do osiągnięcia erotycznej przyjemności zaczyna przekraczać jakiekolwiek granice.

