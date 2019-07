Kiedy kobieta ma najlepszy orgazm? Gdy osiągnie ten wiek, nie powinna wychodzić z łóżka

Tak wiadomość może być dla wielu osób zaskoczeniem, bowiem im kobieta jest starsza, tym lepsze jest jej życie seksualne. Badanie przeprowadzone przez aplikację antykoncepcyjną Natural Cycles opierało się na wcześniejszych danych zebranych od ponad 2600 kobiet. Kobiety zostały zapytane o poziom ich satysfakcji seksualnej, ich atrakcyjność oraz częstotliwość i jakość ich orgazmu. Panie zostały podzielone na trzy grupy wiekowe:

Ankiety pokazały, że młodsze kobiety rzadziej miewają orgazmy i są też one słabsze niż te, które przeżywają ich starsze koleżanki. W dodatku wraz z wiekiem znacznie łatwiej jest paniom osiągnąć orgazm. Panie po 36. roku życia były najbardziej zadowolone ze swojego życia seksualnego.

Dlaczego życie seksualne kobiet jest lepsze w późniejszym wieku?

Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Chociaż młodsze kobiety mają wyższy poziom hormonów płciowych, nie przekłada się on na oszałamiające orgazmy. Z racji mniejszego doświadczenia młode dziewczyny same nie do końca wiedzą, jakie są ich preferencje seksualne. Do tego też często dochodzą problemy w komunikacji z partnerem i kompleksy. Wraz z wiekiem kobiety nabierają większej pewności siebie, doskonale znają już swoje ciało i potrzeby, potrafią nawiązywać relacje z mężczyznami. Dodatkowym plusem są dłuższe związki, dające kobietom stabilizację i bezpieczeństwo. Wszystkie te czynniki przekładają się na lepsze życie seksualne.

