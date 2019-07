Jak wzmocnić męski orgazm?

Przyjmowanie i dawanie przyjemności to jeden ze sposobów na podtrzymanie temperatury w związku. Niestety, często zdarza się, że z czasem ogień pożądania zaczyna stopniowo przygasać, a seks staje się rutynową czynnością. Wcale nie świadczy to o wygaśnięciu uczucia, ale jest normalnym i przytrafiającym się każdej z par etapem wspólnego życia. Jak sprawić wyjątkową przyjemność mężczyźnie i wzmocnić odczuwane przez niego doznania seksualne?

Jak ożywić atmosferę w sypialni?

Rutyna z czasem wkrada się w każdą dziedzinę naszego życia, dlatego nie sposób uniknąć jej także w sypialni. Z czasem prawdziwe „fajerwerki” miłosnych uniesień zastępują przeciętne doznania, czemu sprzyja m.in. przemęczenie. Przewlekły stres oraz problemy życia codziennego także ochładzają temperaturę pomiędzy partnerami i powodują, że seks staje się mniej emocjonujący.

Często zapominamy, że ogień miłości trzeba cały czas podsycać oraz dbać o to, aby nie przygasł na tyle, żeby nie dało się go już ponownie rozpalić. Może w tym pomóc podarowanie swojemu mężczyźnie całkiem nowych, nieznanych mu dotąd doznań, które wcale nie wymagają posiadania „tajemnej wiedzy” oraz zmuszania się do przełamywania wspólnie ustalonych granic.

Jak rozpalić mężczyznę?

Jak podniecić mężczyznę? Nie jest to wcale trudne, bo panowie są wzrokowcami, co znacząco ułatwia doprowadzenie ich do wyjątkowo silnego orgazmu.

Większość mężczyzn nie ma problemu z osiągnięciem orgazmu, ale nie za każdym razem odczuwane przez nich doznania seksualne są równie silne. Wpływa na to nie tylko stopień podniecenia, ale także zaangażowanie kobiety we wspólne osiąganie erotycznej przyjemności.

Jak wzmocnić orgazm u mężczyzny? 3 niezawodne sposoby

Chcesz wzmocnić orgazm u swojego mężczyzny i podarować mu niezapomniane doznania seksualne? Przetestuj poniższe sposoby.

1. Realizuj męskie fantazje erotyczne

Realizacja fantazji seksualnych mężczyzny (w granicach, które w pełni akceptujesz) to jeden z najprostszych sposobów na silny orgazm nie tylko u mężczyzny, ale także u kobiety. Pamiętaj o tym, że większość mężczyzn wyznacza sobie za punkt honoru doprowadzenie swojej partnerki do szczytowania, więc spróbuj odwdzięczyć się swojemu partnerowi równie dużym zaangażowaniem i zaskocz go swoją kreatywnością.

Zrezygnuj ze zwykłej gry wstępnej i zmień się w prawdziwą kocicę, niedostępną panią policjant lub pielęgniarkę, która zajmie się swoim pacjentem lepiej, niż przewidują to standardy szpitalne.

Gwarantujemy, że odrobina zabawy, kreatywne podejście do seksu oraz otwarcie się na potrzeby drugiej strony potrafią zdziałać cuda i spowodować, że odczuwane przez mężczyznę doznania będą wyjątkowo silne.

Wbrew pozorom fantazje erotyczne mężczyzn nie są szczególnie wybujałe. Większość z nich pragnie, aby ich kochanka dała z siebie nieco więcej niż dotychczas i w pełni zajęła się swoim ukochanym, który równie mocno, jak ona pragnie czułości i zainteresowania, a nie jedynie maratonu kończącego się szczytowaniem.

2. Daj z siebie więcej niż dotychczas

Chcesz sprawić przyjemność swojemu mężczyźnie? Zrób więcej niż zwykle i popisz się swoją inicjatywą. Zwykle uprawiacie seks w klasycznych pozycjach? Zaproponuj coś nowego i postaraj się, aby twój partner do maksimum odczuł twoje zaangażowanie.

Rozpocznij od delikatnego, ale intensywnego seksu oralnego, który pozwoli mu przygotować się na nadchodzące doznania. Pamiętaj, że na członku znajduje się kilka wyjątkowo czułych stref erogennych, które powinnaś pobudzać w równym stopniu.

3. Postaw na pozycje seksualne, które umożliwiają głęboką penetrację

Głęboka penetracja zapewnia mężczyźnie wyjątkową przyjemność, więc jeżeli nie wiąże się ona z twoim dyskomfortem, to jak najczęściej korzystaj z możliwości uszczęśliwienia swojego mężczyzny. Pamiętaj też, że męski orgazm potęguje twoje zaangażowanie, które nie ogranicza się jedynie do złapania wspólnego rytmu. Wykorzystaj siłę tkwiącą w mięśniach Kegla i rytmicznie napinaj je w czasie dążenia do osiągnięcia miłosnego spełnienia.

