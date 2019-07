Zespół Kehrera (choroba wdowia). Zaburzenie seksualne, które dotyka tylko kobiety

Zespół Kehrera (choroba wdowia, zespół pięciu objawów) to zaburzenie, które wpływa negatywnie nie tylko na kobiecą psychikę, ale także funkcjonowanie miednicy małej. W przypadku wystąpienia tego zaburzenia seksualnego nie pojawiają się problemy z osiągnięciem podniecenia, ale z zaspokojeniem potrzeb seksualnych. Jakie są przyczyny oraz obawy zespołu Kehrera.

Zespół Kehrera – przyczyny

Zespół Kehrera występuje u kobiet w różnym wieku. Mogą na niego cierpieć zarówno młode kobiety, które dopiero rozpoczynają współżycie seksualne, jak i kobiety w średnim wieku, które nie współżyją, dlatego schorzenie to nazywane jest także chorobą wdowią.

Przyczyną wystąpienia zespołu Kehrera jest brak satysfakcji seksualnej, co wyjątkowo źle wpływa zarówno na psychikę kobiety, jak i funkcjonowanie jej narządów rozrodczych m.in. miednicy małej. Wskutek odczuwania pobudzenia seksualnego i niemożności jego zaspokojenia, zaczynają pojawiać się dość uciążliwe objawy, które znacząco utrudniają normalne funkcjonowanie.

Podłożem choroby bardzo często są tłumione emocje. Brak możliwości zaspokojenia seksualnego, ewentualne problemy w związku, niewypowiadane na głos pretensje do partnera, wpojone w młodości przekonanie o tym, że kobieta ma jedynie dawać przyjemność seksualnąmężczyźnie, a ona sama oraz jej potrzeby nie są ważne, a także inne czynniki mogą spowodować wystąpienie choroby wdowiej, której leczenie jest dość skomplikowane i wymaga konsultacji seksuologicznej w przypadku obojgu partnerów.

Kiedy może wystąpić zespół Kehrera?

Schorzenie to występuje najczęściej:

u kobiet, których temperament seksualny jest wyższy od temperamentu seksualnego ich partnera,



u kobiet, które przez długi czas nie współżyją seksualnie np. z powodu rozłąki z partnerem,



u kobiet, których partner nie jest w stanie zaspokoić ze względu na występowanie u niego dysfunkcji seksualnych np. przedwczesnego wytrysku lub problemów ze wzwodem,



u kobiet, które nie mogą osiągnąć orgazmu i tym samym nie może u nich dojść do rozładowania napięcia seksualnego,



u kobiet, które nie współżyją seksualnie z partnerem z powodów np. problemów w związku i będących ich następstwem problemów emocjonalnych,



u kobiet, które obawiają się powiedzieć mężczyźnie o swoich potrzebach seksualnych,



u kobiet, które są traktowane przedmiotowo, a ich partnerzy myślą jedynie o zaspokojeniu własnych potrzeb seksualnych,



u kobiet, które unikają współżycia (pomimo odczuwania popędu seksualnego) z powodu kompleksów.



Zespół Kehrera – objawy

Pod względem objawów zespół Kehrera dzieli się na dwie fazy:

• Faza pierwsza zespołu Kehrera

Fazy zespołu Kehrera dotyczą innych źródeł objawów. W pierwszej fazie tego schorzenia obserwowane są objawy związane z zachowaniem kobiety oraz jej psychiką. Występują wówczas m.in. wahania nastroju, problemy z kontrolowaniem własnych emocji, wybuchy gniewu, skłonność do urządzania awantur, rozdrażnienie i nadmierne pobudzenie. Objawy te można porównać do objawów PMS, jednak często występują one ze zwiększonym nasileniem.

• Faza druga zespołu Kehrera

Druga faza zespołu Kehrera obejmuje objawy somatyczne, których przyczyną są nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów miednicy małej. Występuje wówczas 5 charakterystycznych objawów, do których zaliczamy:

objawy bólowe – ból podbrzusza, ból w okolicy kości krzyżowej,



objawy dotyczące pochwy oraz sromu np. tkliwość okolic intymnych, swędzenie pochwy, swędzenie warg sromowych, upławy,



hemoroidy, żylaki sromu oraz żylaki naczyń miednicy mniejszej,



objawy związane z pogrubieniem i obrzękiem macicy mniejszej np. zmniejszone wydzielanie śluzu, ból podczas współżycia oraz nieregularne cykle miesiączkowe,



ból okolicy więzadeł krzyżowo-macicznych oraz nieprzyjemne i bolesne skurcze macicy.



