Dlaczego niektóre pary mają udane życie seksualne a inne nie? Naukowcy to sprawdzili

Zespół badawczy z Uniwersytetu Chapman postanowili przeanalizować satysfakcję seksualną (lub jej brak) par heteroseksualnych w długotrwałych związkach. Chcieli sprawdzić, co przyczynia się do utrzymania pasji w życiu erotycznym. W badaniu wzięło udział prawie 40 tys. małżeństw lub konkubinatów mężczyzn i kobiet w USA, którzy byli ze swoim partnerem co najmniej trzy lata. Badanie zostało opublikowane w The Journal of Sex Research. Średni wiek wynosił 40 lat dla kobiet i 46 lat dla mężczyzn.

„Okazało się, że satysfakcja seksualna była wyższa u osób, które uprawiały seks częściej, uprawiały seks oralny, częściej miały orgazmy, stosowały bardziej różnorodne aktywności seksualne, miały czas na zadbanie o nastrój i ćwiczyły skuteczną komunikację seksualną” – mówił David Frederick, adiunkt psychologii w Chapman University i główny autor badania. „Prawie połowa zadowolonych i niezadowolonych par czyta książki o samopomocy seksualnej i artykuły w czasopismach, ale to, co odróżniało pary zadowolone z seksu, to to, że próbowały niektórych pomysłów”. A więc czytanie to jedno, a wprowadzanie w życie – drugie.

Czytaj także:

Kiedy kobieta ma najlepszy orgazm? Gdy osiągnie ten wiek, nie powinna wychodzić z łóżka

Satysfakcja seksualna a upływający czas

Aby to sprawdzić, pary zostały poproszone o ocenę ich satysfakcji seksualnej w ciągu pierwszych sześciu miesięcy i obecnie. Większość (83 procent) ludzi stwierdziła, że ​​była zadowolona seksualnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy związku. Jednak tylko połowa osób twierdzi, że jest obecnie zadowolona (43 procent mężczyzn i 55 procent kobiet), a reszta jest neutralna (16 procent mężczyzn i 18 procent kobiet) lub niezadowolona (41 procent mężczyzn i 27 procent kobiet). Kolejny zestaw elementów, które dotyczyły tego, czy respondenci wierzyli, że ich pasja seksualna jest taka sama, mniej lub lepiej teraz niż na początku ich związku.

Jak poprawić swoje życie seksualne?

Zadowoleni mężczyźni i kobiety częściej zgłaszali, że ich ostatni seks był „namiętny” lub „czuły”.

Około połowa zadowolonych mężczyzn (49 procent) i kobiet (45 procent) zgłosiło, że ich ostatnie spotkanie seksualne trwało ponad 30 minut, w porównaniu do zaledwie 26 procent niezadowolonych mężczyzn i 19 procent niezadowolonych kobiet.

Zadowoleni mężczyźni i kobiety częściej niż niezadowoleni mężczyźni i kobiety próbowali nowej pozycji seksualnej, nosili seksowną bieliznę, brali wspólnie prysznic lub kąpali się razem, rozmawiali lub fantazjowali, chodzili na romantyczne randki czy używali zabawek erotycznych.

Czytaj także:

Seks po czterdziestce. Mity, w które większość z nas wierzy. Ty tez?