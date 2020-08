Jak pandemia wpływa na nasze fantazje seksualne?

Badacze z The Kinsey Institute rozpoczęli w połowie marca badanie, mająca na celu przeanalizować wpływ pandemii COVID-19 na życie seksualne i relacje międzyludzkie. Podczas naszej pierwszej fazy zbierania danych wiele osób zgłosiło, że w czasie blokady i kwarantanny wprowadzało urozmaicenia do swojego życia seksualnego – a jednym z najczęściej zgłaszanych nowych „dodatków” było spełnianie własnych fantazji seksualnych.

Badanie nad seksualnością w pandemii

Około 4% uczestników badania stwierdziło, że nie ma fantazji seksualnych (zgodnie z wcześniejszymi badaniami nad fantazjami), natomiast pozostałe 96% opowiedziało o tym, jak zmieniła się ich częstotliwość fantazji. Jakie były wyniki ankiet?

8% stwierdziło, że dużo więcej fantazjuje

27% stwierdziło, że trochę więcej fantazjuje

40% stwierdziło, że fantazjuje tak samo, jak wcześniej

17% stwierdziło, że trochę mniej fantazjuje

9% stwierdziło, że dużo mniej fantazjuje

Innymi słowy, większość uczestników (60%) stwierdziła, że ​​doświadczyła pewnych zmian w częstotliwości ich fantazji, przy czym około 1 na 3 osoby fantazjuje więcej, a około 1 na 4 mniej. Jednak przeciętnie częstotliwość fantazji wydaje się być teraz wyższa niż przed pandemią.

Z jakich powodów ludzie fantazjują?

W badaniu pandemicznym zapytano ludzi, jakie były powody ich fantazji na temat seksu. Co odpowiedzieli? Najczęstszym powodem fantazjowania podczas pandemii było zwiększenie podniecenia seksualnego (49%), co jest zwykle najczęstszym powodem. Duża liczba uczestników stwierdziła, że ​​fantazjuje, ponieważ potrzebuje ucieczki (39%), jest znudzona, musi odpocząć i / lub próbuje zaspokoić niespełnione potrzeby (seksualne i / lub emocjonalne). Sugeruje to, że wiele osób wykorzystuje teraz swoje fantazje w terapeutyczny sposób – jako formę samoopieki. W rzeczywistości więcej osób (65%) zgłosiło fantazjowanie z powodów terapeutycznych, niż w celu zwiększenia pobudzenia (49%).

