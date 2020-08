Jak rozpoznać nimfomankę? Co nauka mówi o tym zaburzeniu?

Nimfomania (hiperseksualność) to uporczywa i ciągła potrzeba uprawiania seksu. Staje się ważniejsza od wszystkich innych potrzeb, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie kobiety. U mężczyzn zaburzenie określane jest jako satyryzm. Kompulsywne zachowania seksualne zostały dodane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO. Niektórzy badacze postrzegają tę tendencję jako problem z regulowaniem zachowania, podczas gdy inni eksperci zastanawiają się, czy to zachowanie wynika z wyższego popędu seksualnego, czy też z problemów z kontrolą impulsów.

Kto to jest nimfomanka?

Nimfomanka to kobieta, która nieustannie pragnie stosunków seksualnych. Nie ma kontroli nad seksem i jest od niego uzależniona. Pojedynczy stosunek nie ma dla niej większego znaczenia, nie liczą się uczucia wyższe ani relacje z partnerem. Nimfomanka zwraca uwagę jedynie na zaspokojenie swojej żądzy. Zwykle kobiety ze zdiagnozowaną nimfomanią moją trudności ze zbudowaniem trwałych relacji. Ich popęd seksualny przerasta możliwości wielu mężczyzn i doprowadza do tego, że nimfomanka dopuszcza się zdrad, a nawet prostytucji.

Przyczyny nimfomanii

problemy emocjonalne,

niskie poczucie własnej wartości

potrzeba wolności,

strach przed miłością,

problemy z samokontrolą,

silny stres,

trudne dzieciństwo,

wykorzystywanie seksualne w przeszłości,

gwałt.

W przypadku osób z nadmiernymi lub niekontrolowanymi pragnieniami i zachowaniem stosuje się obecnie diagnozę hiperseksualności – przymusu seksualnego lub uzależnienia od czynności seksualnych.

Objawy nimfomanii

Należy zauważyć, że zachowania seksualne są normalną, zdrową częścią życia i wiele osób lubi być aktywnymi lub poszukiwać różnych rodzajów doświadczeń seksualnych. Nimfomania (hiperseksualność) staje się problematyczna, gdy powoduje znaczny niepokój kobiety lub naraża ją na ryzyko wyrządzenia krzywdy sobie, lub komuś innemu. Co charakteryzuje nimfomankę?

Nawracające, intensywne fantazje seksualne,

Seks z wieloma partnerami w krótkich okresach,

Seks z przypadkowymi osobami,

Zachowania seksualne ponad z innymi czynnościami i obowiązkami,

Seks w odpowiedzi na dysforyczne stany nastroju (lęk, depresja, nuda, drażliwość) lub stres,

Ciągła masturbacja, częste oglądanie pornografii,

Nieudane wysiłki, aby kontrolować lub ograniczać zachowania seksualne,

Częstotliwość lub intensywność fantazji seksualnych, popędów lub zachowań powoduje znaczny niepokój lub osłabienie.

Jak leczy się nimfomanię?

Osoba, która zdaje sobie sprawę z problemu i chce się pozbyć nałogu, który rujnuje jego życie, powinna udać się do wykwalifikowanego specjalisty. Zazwyczaj leczenie opiera się na dwóch formach: psychoterapii i farmakologii.

W przypadku psychoterapii osoby uzależnionej od seksu najczęściej stosuje się terapię psychodynamiczną oraz terapie poznawczo-behawioralną. Psychoterapeuta podczas pracy z pacjentem stara się nie tylko skupiać na bieżącym problemie, ale również rozpoznać jego przyczynę. Właściwe przepracowanie problemu oraz zmiana podejścia pacjenta do samego siebie pomaga odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Zdrowienie polega na wewnętrznej przemianie, czyli przekształcaniu autodestrukcji w stan troski i wychowania siebie na nowo.

Z kolei leczeniem farmakologicznym zajmie się u pacjenta lekarz psychiatra. Leki głównie przepisywane w takich przypadkach to SSRI, neuroleptyki oraz leki antyandrogenowe. Głównym zaleceniem, podczas leczenia jest zwrócenie uwagi na unikanie miejsc, sytuacji oraz osób, które mogą przyczynić się do nawrotu choroby. W leczeniu nimfomanii traktuje się nimfomanki jako osoby uzależnione od seksu.

