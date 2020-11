To łatwe 3-etapowe ćwiczenie pomoże ci osiągnąć lepszy orgazm

Jeśli trening przed seksem wydaje ci się zbyt forsowną opcją, nie martw się. To proste ćwiczenia. Mają na celu uwolnienie z organizmu napięcia, stresu i zastoju. Ćwiczenia oparte na somatycznej terapii seksualnej skupiają się na świadomości ciała i pokonywaniu blokad w umyśle.

Czytaj też:

Pachy to bagatelizowana, a istotna część naszego ciała. Mogą powiedzieć wiele o stanie zdrowia

Poruszaj całym swoim ciałem!

– To ćwiczenie z potrząsaniem pozwala uwolnić napięcie z ciała – mówi Federico. – Dzięki temu oddech może przepływać swobodniej, co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia orgazmu.

Jak to zrobić? Nie ma nic prostszego.

Postaw stopy na ziemi. Stój prosto, ale nie spinaj się.

Potrząsaj ciałem przez co najmniej pięć minut.

Połóż się na podłodze na dwie minuty.

To wszystko!

Czytaj też:

Ból pleców w czasie miesiączki: jak sobie z nim poradzić?

Dlaczego to jest skuteczne?

Wprawienie się w tego rodzaju ruch pomaga w prosty sposób zadbać o zdrowie psychiczne i seksualne. Pozwala nam poczuć nasze ciała, zrelaksować się i odrzucić blokady psychiczne, które mogą nas nękać.

Chociaż wiele osób odczuwa orgazm w genitaliach, orgazmy są doświadczeniem obejmującym całe ciało, a aby osiągnąć ten punkt kulminacyjny, musisz być w stanie zrelaksować się i owszem, poczuć to fizycznie, ale musi to wypływać z twojej głowy. Jeśli masz problemy z osiągnięciem orgazmu lub jeśli doświadczasz dużego stresu w swoim ciele, taki nieskomplikowany ruch może być świetny do złagodzenia napięcia lub stresu w ciele, dzięki czemu możesz doświadczyć większej przyjemności seksualnej, a przez to bardziej intensywnych lub łatwiejszych do osiągnięcia orgazmów.

Ruch i oddychanie pomagają regulować system nerwowy, a dodatkowe dwie minuty odpoczynku spowalniają cię i dają lepszy dostęp do przyjemnych doznań fizycznych. Oddychanie dotlenia tkanki i reguluje produkcję hormonów stresu, dzięki czemu jesteś bardziej „tu i teraz”. Ruch pomaga uwolnić napięcie mięśni, które może występować w całym ciele, w tym w miednicy. Napięcie ponadto ogranicza przepływ krwi, który jest niezbędny do podniecenia seksualnego.

Ale ruch to nie jedyna wskazówka. Głos i dźwięk to kolejne narzędzie. Twoje struny głosowe i mięśnie szczęki są bardzo napięte, więc otwarcie ich dźwiękiem i wibracją wpływa na rozluźnienie mięśni miednicy. To sprawia, że emitowanie dźwięku podczas tego procesu, poprzez krzyk, śmiech lub śpiew może naprawdę pomóc otworzyć się na nowe doznania.

Czytaj też:

Bezpieczny seks czy ryzykowny romans? Co wybierają młodzi ludzie?