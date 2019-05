Połowa Europejczyków jest gotowa na korzystanie z usług „Doktora Robota”

Rozwój medycyny, zarówno w zakresie technologii informacyjnych, zaawansowanych farmakoterapii, jak i nowoczesnego sprzętu oraz aparatury medycznej, stwarzają pacjentom szanse szybszego powrotu do zdrowia. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie już w tej chwili pozwala na przeprowadzanie precyzyjnych operacji bez używania skalpela, a aplikacje w smartfonach gromadzą dane, prowadzą metryczki zdrowia, a nawet mogą ostrzec przed zbliżającym się zawałem serca. Nowe technologie otwierają przed wszystkimi uczestnikami rynku usług medycznych szereg możliwości, ale także stanowią wyzwanie. Czy jako społeczeństwo jesteśmy na to gotowi?

„Doktor Robot” zaprasza do gabinetu

Jak wynika z najświeższego raportu „The Future of Your Health”, przygotowanego przez firmę STADA Arzneimittel AG, 53% Europejczyków na przyszłość medycyny patrzy z optymizmem. Okazuje się, że jako społeczeństwo jesteśmy otwarci na nowinki technologiczne, ponieważ aż 56 % respondentów byłoby skłonnych poddać się zabiegowi chirurgicznemu z udziałem „Doktora Robota”, a 54 % mogłoby leczyć się u swojego lekarza rodzinnego za pośrednictwem kamery internetowej.

Raport „The Future of Your Health” opracowano na podstawie badania opinii, przeprowadzonego przez instytut badań rynkowych Kantar Health, w imieniu STADA Arzneimittel AG, na 18 tys. respondentów w wieku od 18 do 99 lat, z dziewięciu europejskich krajów: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji, Serbii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Wyniki badania wykazały interesujące różnice w opinii mieszkańców, na temat kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem w przyszłości.

– To nasz piąty sondaż, ale pierwszy obejmujący kilka krajów europejskich. Do tej pory badania prowadzone były na terenie Niemiec. Tym razem, celem raportu było poznanie zachowań i nastrojów społecznych oraz sposobu myślenia osób pochodzących z różnych państw. Każdy kraj jest inny, ma inny system opieki zdrowotnej, zróżnicowaną infrastrukturę, uwarunkowania prawne i swój indywidualny charakter. Wyniki okazały się bardzo ciekawe. Dlatego, jako firma farmaceutyczna, czujemy pewien rodzaj odpowiedzialności i konieczność edukowania społeczeństwa, jesteśmy zobowiązani, żeby z wynikami raportu dotrzeć zarówno do rządzących, przedstawicieli opieki zdrowotnej, jak i pacjentów – tłumaczy Peter Goldschmidt, Dyrektor Generalny (CEO) STADA Arzneimittel AG.

Zaskakująca popularność badań genetycznych — pomimo luk w wiedzy

Oczywistym jest, że przyszłość medycyny niesie ze sobą perspektywę rozwoju i nowych możliwości. 53 % respondentów jest przekonanych, że dzięki postępowi nauki, w przyszłości będziemy potrafili wyleczyć szereg chorób. Co ciekawe, dokument wskazuje również, że 4 na 5 Europejczyków poddałoby się badaniom genetycznym, ale tylko jedna czwarta z nich wie, co takie badanie może wykryć. Aż 81% ankietowanych wykonałoby takie badania, gdyby zasugerował im to lekarz. Okazuje się, że ze wszystkich badanych krajów, to Polacy są najbardziej chętni do przeprowadzenia takiego badania (88%), pomimo, że tylko 23 % potrafiło udzielić poprawnej odpowiedzi, co test genetyczny może wykazać. Najmniejszą wiedzą na temat badań genetycznych wyróżnili się Włosi, gdzie 17% ankietowanych udzieliło poprawnych odpowiedzi, natomiast najbardziej świadomi w tej dziedzinie okazali się Brytyjczycy (28%).

– Jednym z powodów przygotowania niniejszego raportu, była potrzeba poznania specyfiki rynku w Polsce z perspektywy pacjenta oraz odniesienia Polski do innych krajów europejskich. Uzyskane informacje pomogą nam poznać i lepiej zrozumieć obecne i przyszłe trendy w obszarze zdrowia, aby w przyszłości jeszcze lepiej służyć pacjentom i pracownikom ochrony zdrowia – wyjaśnia Krzysztof Stec, General Manager STADA Poland.

Rzut okiem na przyszłość

Wyniki raportu pokazały także, że poza okazjonalnymi obawami względem bardziej inwazyjnych i cyfrowych postępów w medycynie, Europejczycy ogólnie mają otwarty umysł w kontekście spraw związanych ze zdrowiem w przyszłości. 53% mieszkańców Starego Kontynentu myśli optymistycznie o perspektywie ochrony zdrowia. Największymi entuzjastami okazali się Hiszpanie, gdzie 62% respondentów zadeklarowało, że nie ma powodów, żeby martwić się o swoje zdrowie w nadchodzących latach. Natomiast największymi pesymistami są Francuzi (44 %). Powody do sceptycyzmu były związane ze środowiskiem oraz obawami społecznymi (22 %). W Polsce, mniej niż połowa respondentów (46%) odpowiedziała, że z optymizmem patrzy w przyszłość ochrony zdrowia.

Obecnie, najważniejszym wyzwaniem dla sektora medycznego będzie zajęcie się problemami, które nadal pozostają nierozwiązane, takie jak starzenie się społeczeństwa i choroby cywilizacyjne. Jak wynika z danych World Health Organization (WHO), do roku 2050, jedna piąta populacji będzie w wieku 60 lat lub starsza. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie postępu w dziedzinie nowych technologii w optymalizacji medycyny, jako jednej z najbardziej obiecujących gałęzi nauki.

– Nie unikniemy procesu starzenia się, ale istotne jest, żebyśmy starzeli się zdrowo. Pozwoli to z większą pewnością siebie i optymizmem patrzeć w przyszłość ochrony zdrowia – dodaje Peter Goldschmidt.

STADA Group Health Report „The Future of Your Health” 2019, opracowano na podstawie wyników badania opinii przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2018r. na zlecenie Kantar Health w imieniu firmy STADA Arzneimittel AG, na grupie respondentów z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, n= 18 000.

Czytaj także:

Nieco ponad 10 min. – tyle trwa w Polsce wizyta u lekarza. Aplikacja mobilna pomoże w szybszym diagnozowaniu